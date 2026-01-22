Магнитные бури сегодня, 22 января: что завтра, головные боли, рассеянность

Геомагнитная обстановка сегодня, 22 января 2026 года, останется нестабильной. Ждать ли серьезных магнитных бурь, как это влияет на самочувствие, что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 января

По информации ученых, в утренние часы — примерно с 03:00 до 06:00 по московскому времени — был кратковременный рост геомагнитной активности выше четырех баллов. В течение дня колебания будут находиться в диапазоне трех-четырех баллов по девятибалльной шкале, что соответствует зеленому уровню и считается относительно безопасным для большинства людей.

Магнитная буря, начавшаяся в начале недели, продолжилась в среду, 21 января, достигая в пике уровня, близкого к G4, то есть очень сильная. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сохраняется вероятность 30% повторения магнитной бури в четверг, 22 января. Однако она будет кратковременной и слабой.

Пик солнечной активности сегодня пришелся на первую половину дня. После полудня наступит относительное затишье. В некоторые часы К-индекс будет опускаться до состояния спокойной магнитосферы — трех баллов.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в пятницу, 23 января, К-индекс вновь поднимется до «возбужденных» четырех баллов. В выходные Солнце даст шанс на восстановление метеопатам — показатель активности не поднимется выше трех баллов. В начале следующей недели Землю снова накроют магнитные бури класса G1.

Ученые также рассказали, что магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 19 января после первой в 2026 году вспышки высочайшего класса и продлившаяся 42 часа, стала одним из самых крупных событий XXI века.

«Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий XXI века. Геомагнитные индексы вышли из красной зоны еще вчера, около 16 часов по московскому времени, и в настоящее время стабилизировались на уровне Kp 3–4, отделяющем спокойную магнитосферу Земли от слабовозмущенного уровня», — говорится в сообщении ИКИ РАН.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

За несколько дней до бури рекомендуется снизить физическую нагрузку на организм, отдать предпочтение легким упражнениям, а также уделить внимание питанию: уменьшить потребление жирного, сладкого, алкоголя.

«Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — советует портал my-calend.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 22 января: лютый холод сменится потеплением?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России

Нападение на школу в Татарстане 22 января: резня, взрывы, сколько жертв