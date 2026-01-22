Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 15:15

Адвокат ответил, чем для Долиной может обернуться новое дело с Лурье

Адвокат Жорин: Лурье может взыскать с Долиной миллионы рублей по новому делу

Полина Лурье Полина Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Собственница квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей народной артистке России Ларисе Долиной, Полина Лурье имеет возможность отсудить у певицы миллионы рублей по новому судебному разбирательству, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, потерпевшая вправе требовать компенсацию как за моральный ущерб, так и за затраты на первое дело.

Я считаю, что и Полина Лурье, и ее адвокат поступают абсолютно правильно, поскольку очевидно, что в результате этих длительных судебных противостояний потерпевшая сторона понесла определенные расходы. Сколько девушка может взыскать с Долиной, подсчитать невозможно, поскольку я не погружен в детали дела. Но, по моему предположению, если средства, на которые приобреталась квартира, были заемными, и в связи с задержкой исполнения обязательств по договору были выплачены большие проценты или какие-то санкции, то сумма, которую могут предъявить Долиной, может исчисляться многими нулями, больше шести нулей, — поделился Жорин.

Он указал, что расходы в первую очередь связаны с услугами юриста и, возможно, других специалистов. Во-вторых, по его словам, проценты также могут иметь значение, если Лурье приобрела квартиру в кредит. Адвокат пояснил, что в таком случае начислялись проценты кредитного учреждения, а покупательница не могла использовать недвижимость.

Кроме того, Лурье могла на это время арендовать какое-то жилье. Возможно, были и другие расходы. Безусловно, закон позволяет все убытки взыскивать с проигравшей стороны. И, конечно, моральная компенсация. К сожалению, российская судебная практика не сильно высоко оценивает размер морального вреда. Как правило, это десятки тысяч рублей, иногда в редких случаях сотни, но уж точно не миллионы. Это само по себе зачастую не может компенсировать нравственных страданий, но Лурье может потребовать суммы и по данному пункту, — резюмировал Жорин.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка готовит новый иск к Долиной. По словам правозащитницы, женщина намерена взыскать с артистки издержки, которые она понесла в рамках судебных споров.

