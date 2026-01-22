Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина заявила поклонникам, что лично общалась с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Что об этом известно, кто стал новым парнем Чеботиной, за что на нее подали в суд?

Что известно о дружбе Чеботиной с Джоли

В своем Telegram-канале певица кратко упомянула об общении с Джоли, но не стала раскрывать тему их разговора, ограничившись констатацией факта знакомства. Не прикрепила она к посту и общую фотографию с актрисой. Говорить о дружбе между артистками не приходится, они общались лишь однажды.

«Ничего необычного. Просто только что мы говорили с Анджелиной Джоли», — написала Чеботина.

Сообщение артистки вызвало неоднозначную реакцию среди ее поклонников и подписчиков. Часть аудитории поддержала Чеботину, порадовавшись за нее. Однако многие другие подвергли ее критике. Причиной недовольства стала активная публичная позиция голливудской звезды, которая неоднократно и открыто выражала поддержку Вооруженным силам Украины. Джоли известна своими визитами в украинские города и встречами с военнослужащими. На этом фоне факт общения с ней российской знаменитости был воспринят частью общественности негативно.

Анджелина Джоли Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто стал новым парнем Чеботиной

В декабре 2025 года Чеботина призналась в интервью блогеру Иде Галич, что встретила новую любовь. Она не стала называть имени, подчеркнув, что не хочет публичности для избранника.

«Я поднимаю за него тост. И надеюсь, что он будет последним парнем. Шутки шутками. Он офигенный, нереальный. Я прекрасно понимаю, что такое быть публичным человеком, и хочу его от этого пока уберечь. Не хочу все рассказывать. Тьфу-тьфу-тьфу», — сказала Чеботина.

На закрытом рождественском коктейле Андрея Малахова, который прошел в галерее Adel, Чеботина также заявила, что поп-король Филипп Киркоров одобрил ее новые отношения. Кроме того, певицу поддержала ее мать.

«Мама, она всегда на моей стороне, она всегда принимает и она считает, что если я это выбрала, значит, этот человек достойный. Поэтому она его любит, уважает, они прекрасно общаются, и я этому очень рада», — отметила Чеботина.

Отмечается, что предыдущим избранником исполнительницы был певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев). Они долго официально не подтверждали отношения, а затем стало известно, что роман закончился болезненным разрывом.

Юрий Киселев (ЮрКисс) и Люся Чеботина Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

За что на Чеботину подали в суд

В сентябре прошлого года стало известно, что Российское авторское общество подало иск на Чеботину на 160 тысяч рублей за исполнение песен музыканта Игоря Николаева и композитора Игоря Крутого без соответствующего права.

Сообщалось, что Чеботина на одном из концертов спела восемь композиций, включая «Разве ты любил» и несколько зарубежных песен, права на которые не были согласованы с авторами.

«В связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора с Российским авторским обществом РАО обратилось в Арбитражный суд. В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы. Поэтому ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности. — NEWS.ru) также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей», — говорилось в сообщении.

