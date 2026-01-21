Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 23:35

Чеботина похвасталась своей «дружбой» с голливудской звездой

Певица Чеботина заявила о своем личном знакомстве с поддерживающей ВСУ Джоли

Люся Чеботина Люся Чеботина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская певица Люся Чеботина заявила поклонникам, что имела личное общение с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. В своем Telegram-канале она кратко упомянула об этом, но не стала раскрывать тему их разговора, ограничившись констатацией факта знакомства.

Ничего необычного. Просто только что мы говорили с Анджелиной Джоли, — написала Чеботина.

Сообщение певицы вызвало неоднозначную реакцию среди ее поклонников и подписчиков. Часть аудитории тепло поддержала артистку, порадовавшись за нее.

Однако многие другие подвергли Чеботину критике. Причиной недовольства стала активная публичная позиция Анджелины Джоли, которая неоднократно и открыто выражала поддержку Вооруженным силам Украины. Актриса известна своими визитами в украинские города и встречами с военнослужащими. На этом фоне факт общения с ней российской знаменитости был воспринят частью общественности негативно.

Ранее продюсер Павел Рудченко назвал звезд, которые стали менее популярны в 2025 году. По его словам, особенно заметно, что среди поклонников «просела» популярность Чеботиной. Также меньше фанатов обращают внимание на Филиппа Киркорова, Полину Гагарину и артистов лейбла Black Star.

