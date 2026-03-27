27 марта 2026 в 04:30

Личная жизнь, потеря ребенка, мнение об СВО: где сейчас Алика Смехова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заслуженная артистка России Алика Смехова прославилась после участия в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Что известно о личной жизни и карьере актрисы?

Чем известна Смехова

27 марта Алике Смеховой исполняется 58 лет, актриса появилась на свет в 1968 году в Москве. Ее родители — актер Вениамин Смехов, известный ролью Атоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», и театровед Алла Смехова. Алика получила образование в ГИТИСе, окончив его по специальности «актриса музыкального театра».

Смехова начала творческую карьеру как певица. Первая известность пришла к ней с песнями «Не перебивай» и «Чужой поцелуй».

Кинодебют состоялся в 1985 году в комедии «Страховой агент». Настоящий успех пришел после выхода фильма «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», где она сыграла главную роль Софьи Бабицкой.

В ее фильмографии более 90 работ, среди которых «Дневник доктора Зайцевой», «Домоправитель», «Женский день», «Беспринципные», «Третье сентября» и другие.

Как сложилась личная жизнь Смеховой

Алика Смехова впервые вышла замуж в 18 лет за своего однокурсника Сергея Ливнева. Их брак продлился шесть лет и завершился разводом из-за нежелания мужа иметь детей.

Вторым мужем Смеховой стал бизнесмен Георгий Беджамов. Они развелись спустя два месяца после оформления брака из-за измен супруга и регулярных ссор, на фоне которых артистка пережила выкидыш.

«Благодаря этому короткому браку я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: „Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет — мы расстаемся“», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Позднее Смехова познакомилась на мероприятии с Николаем. Они поженились, и в 2000 году у них родился сын Артем. Через семь лет актриса рассталась с мужем и переехала с ребенком к новому возлюбленному. Однако тот оставил ее, когда она была беременна.

«Я виновата перед Николаем, потому что сильно влюбилась и ушла… Но все прошло быстро, я ушла из дома ненадолго к любимому мужчине, но у нас с ним все быстро закончилось. Я вернулась домой, а под сердцем у меня уже был Макар», — делилась Смехова.

Дети Смеховой носят фамилию матери, она воспитывает их одна.

Говорила ли Смехова об СВО, как относится к России и Украине

Алика Смехова не делала официальных заявлений по поводу СВО. По информации СМИ, после начала спецоперации артистка разместила пост в соцсетях, где призвала остановить происходящее. Сейчас этой публикации в блоге актрисы нет.

«Я против войны была, есть и буду. И сыновей своих я не для этого рожала и растила… И мои подруги на Украине тоже не для этого растили своих мальчиков», — цитирует пост Смеховой портал 78.ru.

Актриса неоднократно посещала Украину для съемок фильмов. По ее словам, в Киеве она никогда не чувствовала осуждения в свой адрес.

Смехова утверждает, что не представляет своей жизни вдали от родины. Также актриса заверила, что никогда не смотрела свысока на простых жителей России.

«Родину не выбирают, я плохо представляю себя в отрыве от своей родины… Я много езжу по стране, и чем дальше, тем люди проще, добрее и лучше», — сказала она.

Чем сейчас занимается Смехова

Алика Смехова активно занимается творчеством. В 2025 году вышли два фильма с ее участием: «Беспринципные в Питере» и «Постучись в мою дверь в Москве — 2», в 2026-м — «Домовенок Кузя — 2».

Актриса не только снимается в кино, но и играет в театре, где ставит спектакль «Дон Жуан. Нерассказанная история». Кроме того, она активно гастролирует с концертами.

