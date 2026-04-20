«Скучно»: Семенович жестко высказалась о девушках-содержанках

Певица Анна Семенович в личном блоге в соцсетях рассказала, как случайно подслушала разговор двух девушек, чей образ жизни ее крайне возмутил, и призналась, что испытала шок и тревогу за молодое поколение. По словам артистки, дамы оказались «лютыми содержанками», которые обсуждали только дорогие подарки и заявляли, что девушка не должна работать, а обязана быть просто красивой.

Они просто какие‑то лютые содержанки, которые говорили только о шмотках, цацках — настолько скучно. Ни о какой духовности речи не шло, ни о какой работе. Они вообще говорили, что девушка работать не должна, она должна быть просто красивой и делать маникюр, — высказалась артистка.

Ранее Семенович призналась, что увлекается психологией, и это позволяет ей получать от жизни больше радости. Артистка подчеркнула: она росла в строгих семейных традициях, где похвалы добивались только упорным трудом, однако сейчас ей удалось пересмотреть эти внутренние установки.

Кроме того, артистка прояснила ситуацию вокруг домыслов о ее скорой свадьбе с предпринимателем Денисом Шреером. Артистка призналась, что, несмотря на повышенное внимание публики к их паре, конкретных намерений устраивать празднество в настоящее время не существует.