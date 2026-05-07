07 мая 2026 в 15:15

Выпускники отстояли право танцевать вальс под песню Стинга

Выпускникам одной из школ Рязанской области разрешили танцевать вальс под песню Shape of My Heart британского музыканта Стинга, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его сведениям, ситуация получила широкий резонанс, поэтому руководство школы и педагоги пересмотрели свою позицию касаемо запрета нерусскоязычных песен.

Директор учебного заведения Степан Куколь-Яснопольский отметил, что ученики смогут самостоятельно выбрать музыку для выпускного вечера. Как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, в некоторых регионах выпускникам запрещают танцевать под зарубежную музыку из-за неверного толкования закона о защите русского языка.

Пусть школьники на своих выпускных слушают ту музыку, которую хотят, ведь это их праздник — событие, которое остается в памяти на всю жизнь, — подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Александр Шолохов выразил мнение, что запрет танцев под западные песни для старшеклассников в некоторых школах — совершенно неправильная мера. Он напомнил, что закон о защите русского языка касается исключительно использования иностранного языка в рекламе, объявлениях и тому подобном.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
