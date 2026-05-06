В Госдуме отреагировали на запрет западной музыки в некоторых школах Депутат Шолохов: неправильно запрещать выпускникам танцевать под западные песни

Запрет танцев под западные песни для старшеклассников в некоторых школах — совершенно неправильная мера, заявил в беседе с «Ридусом» депутат Госдумы Александр Шолохов. Так он отреагировал на то, что в ряде учреждений в Рязанской, Ярославской и Тамбовской областях ограничили выбор музыки для хореографических номеров на выпускные вечера. Свое решение там обосновали Федеральным законом о защите русского языка.

Данный закон касается исключительно использования иностранного языка в информационных целях в общественных пространствах — то есть рекламы, объявлений и тому подобного. Музыкальные произведения там вообще [не упомянуты], — высказался Шолохов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не запрещать иностранную музыку на выпускных в школах. Парламентарий отметил, что руководство учреждений неверно интерпретирует закон о русском языке.