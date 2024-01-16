Волочкова «распрокляла» Джигурду и нашла «крысу»: кто слил их видео и зачем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова простила и «распрокляла» актера Никиту Джигурду, хотя раньше обвиняла его в сливе приватного видео. Что было на той видеозаписи, как артист вернул отношения с балериной, кто оказался «крысой»?

Как Волочкова помирилась с Джигурдой

Утром 16 января Волочкова опубликовала в соцсетях картинку, на которой изображены профили обеих звезд с надписью: «нас столкнули лбами». Так она прокомментировала ситуацию со сливом частного видео, на котором они танцуют с Джигурдой.

«В ситуации с моим домашним видео с Джигурдой, сделанным год назад, как стеб над теми, кто хотел нас поссорить», — написала Волочкова.

Волочкова намерена написать заявление в полицию на знакомого, который опубликовал в Сети интимное видео. Адвокат балерины Роман Попов рассказал, что видеоролик снял друг танцовщицы без ее разрешения. Сейчас он живет в Прибалтике и, как считает сама артистка, мстит ей. Юрист уточнил, что подозрения с Джигурды были сняты.

«Крысы всегда есть за спиной у кисы», — написали в комментариях к публикации Волочковой.

Что за видео с Волочковой и Джигурдой

14 января несколько Telegram-каналов опубликовали видеозапись, на которой танцуют Волочкова и Джигурда. Сначала танец выглядит вполне обычным, но в середине ролика актер становится перед балериной на колени, стягивает с ее бедер спортивные штаны и начинает целовать нижнее белье между ног женщины.

В ответ на действия Джигурды Волочкова разводит руками и смотрит улыбаясь в камеру. Затем действие сменяется продолжением танцев и объятиями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Как поругались Волочкова и Джигурда

14 января балерина обвинила актера в сливе видео с их откровенным танцем. Волочкова объявила, что Джигурда ей больше не друг, и прокляла его, отметив, что ей стыдно за поступок звезды.

«В свободное от балетного зала и сцены время я в своем доме, как и на отдыхе, могу делать все, что я хочу. Только ты пьешь настойку на водке галимой с грибами мухоморами (и мы переживали за тебя), а я — дорогое просекко», — заявила балерина в своих социальных сетях.

Джигурда не стал извиняться перед Волочковой за слитое видео, поскольку не имеет отношения к публикации и считает обвинения танцовщицы беспочвенными. По мнению артиста, запись мог опубликовать оператор, снимавший «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или сама Волочкова.

Ночью 15 января актер опубликовал в своих социальных сетях скандальное видео, распространившееся в СМИ. Джигурда также написал, что участники «голой» вечеринки «зажигали по горизонтали», а они с «Богиней Волочковой» «засаживали по вертикали». Кроме того, артист посвятил несколько стихотворных строк балерине.

«Зашел в ту дверь. Зашел по вертикали... Спектакль, где „страшный“ зверь мнет балерину в зазеркалье», — написал Джигурда, возмутившись тем, что кто-то без их разрешения слил в Сеть видео.

Что сказали в РФ о танце Волочковой с Джигурдой

Активисты движения «Ветераны России» потребовали отменить все выступления Волочковой для широкой аудитории. Они сочли недопустимым поведение звезды, которая ставит себя в пример маленьким девочкам-балеринам.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отвратительными кадры танца Джигурды и Волочковой. Парламентарий счел необходимым создание этического Совета деятелей культуры, который бы «объяснял недопустимость» подобных поступков и ограничивал публичную деятельность некоторых артистов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

«Я считаю, что это недопустимо, это отвратительно, и мы возвращаемся к вопросу создания некоего этического Совета деятелей культуры, который бы мог доступным языком объяснить недопустимость подобных вещей. <...> Если [артисты] согласятся принять условия, тогда вопросов нет. Если они продолжат это делать — тогда не обижайтесь: это полный бан и отлучение от сцены», — подчеркнул политик.

Телеведущая Ксения Бородина назвала Волочкову глубоко больным человеком и подчеркнула, что танцовщице требуется помощь окружения. Она призвала балерину заняться здоровьем.

«Я не вижу в этом ничего смешного. Насте давно пора понять, что ее окружение — это лютый [кошмар], что ради себя пора заняться своим здоровьем. Она глубоко больна, и надо это увидеть окружению и помогать. А не просмотры делать», — высказалась Бородина.

Подписчики назвали Волочкову русской Бритни Спирс. Пользователи охарактеризовали происходящее как «стыд» и призвали бывшую приму Большого театра не позорить страну во время отдыха на Мальдивах.

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