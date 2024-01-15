Волочкова прокляла Джигурду: что он с ней сделал, кто хочет ее «отменить»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Артистка Анастасия Волочкова написала в соцсетях гневную отповедь в адрес актера Никиты Джигурды, обвинив его в предательстве и вычеркнув из списка друзей. Что сделал Джигурда Волочковой, как она отозвалась о появлении в Сети нового скандального видео и кто теперь требует отменить выступления балерины?

Что сделал Джигурда

14 января около часа ночи Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал видеозапись, на которой были вместе запечатлены Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.

«Не время спать, мои золотые. Подоспели секретные кадры попойки Волочковой с Джигурдой. Слабонервным не смотреть!» — объявили авторы канала.

На видео 62-летний Джигурда в кожаных ботфортах и 47-летняя Волочкова в черном бюстгальтере и спортивных штанах танцуют на ковре в белом интерьере. Актер и балерина неуверенно раскачиваются и пошатываются во время танцев. В какой-то момент Джигурда падает перед балериной на колени, стягивает с нее штаны и целует между ног. Волочкова при этом разводит руками и смотрит с улыбкой в камеру.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Джигурда

Кто хочет «отменить» Волочкову

За минувшие сутки видео со страстными танцами двух российских селебрити успело привлечь внимание общественников. Как пишет Telegram-канал SHOT, активисты из движения «Ветераны России» потребовали отменить все выступления Волочковой для большой аудитории.

«Поведение звезды, которая ставит себя в пример маленьким девочкам-балеринам, совершенно недопустимо, особенно в разгар СВО. <...> Ранее балерина заявляла, что ее патриотизм проявляется в том, что она бесплатно приглашает детей на свои выступления. Следующее шоу она анонсировала весной в Петербурге», — пишет SHOT.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отвратительным видео с Джигурдой и Волочковой. Он призвал создать этический Совет деятелей культуры, который бы «объяснял недопустимость» подобных поступков и ограничивал публичную деятельность некоторых артистов.

«Я считаю, что это недопустимо, это отвратительно, и мы возвращаемся к вопросу создания некого этического Совета деятелей культуры, который бы мог доступным языком объяснить недопустимость подобных вещей. <...> Если они продолжат это делать — тогда не обижайтесь: это полный бан и отлучение от сцены», — подчеркнул политик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Почему Волочкова прокляла Джигурду

По данным SHOT, видеозапись была сделана в начале 2023 года, однако «утекла» в Сеть только сейчас. Волочкова обвинила в сливе видео Никиту Джигурду.

«Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто еще это мог сделать? Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас 20 января день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу», — заявила Волочкова SHOT.

В своих соцсетях Волочкова опубликовала длинную отповедь и объявила, что Джигурда ей больше не друг.

«Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны!» — возмутилась Волочкова.

Кроме того, в своем послании балерина объявляет, что за Джигурду ей стыдно, а «за себя нет».

«Потому что в свободное от балетного зала и сцены время я в своем доме, как и на отдыхе, могу делать все, что я хочу. Только ты пьешь настойку на водке галимой с грибами мухоморами (и мы переживали за тебя), а я дорогое просекко», — объявила балерина.

Год назад 28 января 2023 года в ток-шоу журналистки Алены Жигаловой «Алена, блин!» Анастасия Волочкова признавалась, что «конечно, переспала бы с Джигурдой». 23 января балерина сама выложила видео, в котором они с Джигурдой лежат на диване, он целует Волочкову в шею и грудь и рассуждает про ее «междуножный храм». Вскоре она удалила видео.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Что сказал Джигурда Волочковой, извинился ли он

Джигурда не считает нужным извиняться перед Волочковой за видеозапись, на которой он целует балерину в трусы. В беседе с NEWS.ru артист заявил, что он не имеет отношения к публикации видео. Обвинения со стороны самой балерины он считает ошибочными и беспочвенными. По мнению актера, запись могла быть опубликована оператором, снимавшим «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или самой Волочковой.

В качестве доказательства Джигурда напомнил, что Волочкова неоднократно публиковала видео с их совместными перформансами. Артист отметил, что он не ожидал такой реакции от балерины, обвинившей его в «сливе» записи. Он предполагает, что обвинения и публикация видео связаны с грядущим днем рождения певицы.

«Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь. Перед празднованием своего дня рождения в самый раз. Отвлекаем народ от классовой борьбы!» — отметил Джигурда.

Какие шоу Волочковой могут отменить

14 января, когда видео с поцелуем Джигурды не успело набрать вирусную популярность, Анастасия Волочкова в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах, куда она по традиции уехала в январе.

«Приглашаю вас на мое шоу 28 января в концертный зал „Мир“», — объявила балерина, позируя с бокалом шампанского в руке.

Сайт и социальные сети московского концертного зала «Мир» не обновлялись с прошлого года. Информации о запланированном шоу Волочковой на них нет. Также информации о шоу нет на официальном сайте балерины.

Читайте также:

Увольнение, алкоголь, ссора с Собчак и Лазаревым: где сейчас Волочкова

От сенатора до банщика: составлен список возлюбленных Волочковой

«Вызов ханжам»: Джигурда оценил поцелуй Собчак и Ивлеевой