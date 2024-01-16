«Зверь мнёт балерину в зазеркалье»: зачем Джигурда посвятил стих Волочковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда

15 января пользователей Сети шокировало видео откровенного танца актера Никиты Джигурды с балериной Анастасией Волочковой. Танцовщица обвинила артиста в предательстве, а он в ответ посвятил ей стихотворение. Кто опубликовал ролик в Сети, кто «мнёт балерину в зазеркалье»?

Что за видео с Волочковой и Джигурдой

14 января несколько Telegram-каналов опубликовали видеозапись, на которой танцуют Волочкова и Джигурда. Сначала танец выглядит вполне обычным, но в середине ролика актер становится перед балериной на колени, стягивает с ее бедер спортивные штаны и начинает целовать нижнее белье между ног женщины. В ответ на действия Джигурды Волочкова разводит руками и смотрит улыбаясь в камеру. Затем действие сменяется продолжением танцев и объятиями.

По данным Telegram-канала SHOT, скандальное видео было сделано в начале 2023 года, однако утекло в Сеть только сейчас.

Кто слил видео с Джигурдой и Волочковой

Балерина обвинила в сливе видео актера и объявила, что тот ей больше не друг. Волочкова также прокляла Джигурду и отметила, что ей стыдно за поступок звезды.

«В свободное от балетного зала и сцены время я в своем доме, как и на отдыхе, могу делать все, что я хочу. Только ты пьешь настойку на водке галимой с грибами мухоморами (и мы переживали за тебя), а я — дорогое просекко», — заявила балерина в своих социальных сетях.

Джигурда не стал извиняться перед Волочковой за слитое видео. В разговоре с NEWS.ru актер подчеркнул, что он не имеет отношения к публикации видео и считает обвинения танцовщицы беспочвенными. По мнению Джигурды, запись мог опубликовать оператор, снимавший «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или сама Волочкова.

Ночью 15 января актер опубликовал в соцсетях пост, в котором посвятил несколько стихотворных строк Волочковой.

«Зашел в ту дверь. Зашел по вертикали... Спектакль, где „страшный“ зверь мнет балерину в зазеркалье», — написал Джигурда, возмутившись тем, что кто-то без их разрешения слил в Сеть видео.

Также актер отметил, что участники «голой» вечеринки «зажигали по горизонтали», а они с «Богиней Волочковой» «засаживали по вертикали».

Сама же балерина опубликовала пост с картинкой, на которой написано «нас столкнули лбами» и изображены профили обеих звезд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

«В ситуации с моим домашним видео с Джигурдой, сделанным год назад, как стеб над теми, кто хотел нас поссорить», — написала Волочкова, пригласив журналистов на пресс-конференцию в Национальную службу новостей.

Что сказали в РФ о видео с Джигурдой и Волочковой

Активисты движения «Ветераны России» потребовали отменить все выступления Волочковой для большой аудитории. Они сочли недопустимым поведение звезды, которую ставят в пример маленьким девочкам-балеринам.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отвратительными кадры танца Джигурды и Волочковой. Он призвал создать этический совет деятелей культуры, который бы «объяснял недопустимость» подобных поступков и ограничивал публичную деятельность некоторых артистов.

Телеведущая Ксения Бородина назвала Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Она призвала балерину заняться своим здоровьем. Бородина также осудила людей, выложивших это видео в Сеть. По ее мнению, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.

«Я не вижу в этом ничего смешного. Насте давно пора понять, что ее окружение — это лютый [кошмар], что ради себя пора заняться своим здоровьем. Она глубоко больна, и надо это увидеть окружению и помогать. А не просмотры делать», — высказалась Бородина.

Подписчики назвали Волочкову русской Бритни Спирс. Пользователи охарактеризовали происходящее как «стыд» и призвали бывшую приму Большого театра не позорить страну во время отдыха на Мальдивах.

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