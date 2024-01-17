Волочкова объяснила, почему не поедет в Донбасс Волочкова сообщила, что не видит своей миссии в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова во время пресс-конференции в студии Национальной службы новостей заявила, что не поедет в Донбасс со своим балетом, потому что не видит «своей миссии там». Артистка добавила, что в ее шоу принимают участие девочки 10 лет. После Волочкова заявила, что если потребуется, она готова поддержать Россию «хоть в Донбассе, хоть на Луне».

Я могу поехать в Донбасс, но вы объясните мою миссию там. С балетом я не могу приехать, потому что у меня девочки, им по 10 лет. Я на Донбассе с 18 лет, я за Россию — и на Донбасс и на Луну, — сообщила Волочкова.





Также Волочкова заявила, что вряд ли продолжит дружбу с актером Никитой Джигурдой, потому что тот перестал отвечать на ее звонки и не пришел на встречу с журналистами. Артистка подчеркнула, что не верит в то, что актер опубликовал их скандальное видео. По словам артистки, это несет «репетиционные потери для них обоих».

После Волочкова сравнила «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой вертепом, а саму ее назвала предателем. Артистка подчеркнула, что была приглашена на скандальную вечеринку, но не пошла из-за обиды на Ивлееву.