«У меня был шок»: Волочкова о реакции на слив видео с Джигурдой Волочкова: после слива видео с Джигурдой я испытала шок и разочарование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова призналась на пресс-конференции в Москве, что испытала шок и разочарование, когда в Сети оказалось ее домашнее видео с Никитой Джигурдой, где артист снял с нее штаны и поцеловал в область нижнего белья. Артистку расстроило, что видео слили люди, которых она пустила к себе домой.

Когда я увидела, что это видео распространено на разных порталах, конечно, у меня был шок. Я была не готова, и у меня было разочарование, как я людей пустила к себе домой... — поделилась Волочкова.

При этом артистка заверила журналистов, что помощь психолога после этих потрясений ей не потребовалась. Вместо психотерапии балерина использует банные процедуры.

К психологу я не хожу. У меня есть баня русская, веники, массаж, — рассказала Волочкова.

Артистка также рассказала, что ее поддержала дочь Ариадна. Та в телефонном разговоре посоветовала не обращать внимания на реакцию «быдла». На сторону балерины встала и ее мать.

Волочкова заявила, что подаст заявление в полицию на человека, слившего видео. Она подчеркнула, что не давала согласия на распространение личных видео, снятых в ее доме. По словам адвоката балерины Романа Попова, распространившим видео грозит наказание по 137 статье УК РФ «Сбор и распространение информации о частной жизни».