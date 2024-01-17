Волочкова рассказала о реакции мамы и дочери на скандал с домашним видео Волочкова: мама и дочь поддержали меня после слива видео с Джигурдой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерину Анастасию Волочкову после слива домашнего видео с Никитой Джигурдой поддержала дочь Ариадна. На пресс-конференции в Москве танцовщица рассказала, что дочь в телефонном разговоре посоветовала ей не обращать внимания на реакцию «быдла». Кроме того, на сторону балерины встала и ее мать.

Моя мама устала от такого количества кошмара, который льется на мои плечи. Но они меня, естественно, поддерживают. Со мной разговаривала Ариадна, дочка моя, говорила: «Мам, не обращай внимания, это все быдло какое-то пишет, делает и выставляет», — рассказала Волочкова.

Также Волочкова отмечала, что у жены Никиты Джигурды Марины Анисимовой не было никаких претензий к ней из-за скандала с домашним видео, на котором актер поцеловал танцовщицу в трусы. Со слов Волочковой, Анисимова понимает, что отношения звезд — это хайп и эпатаж. Также балерина исключила, что супруга актера могла слить скандальное видео в Сеть. Аргумент, что это могло быть сделано из-за ревности, ее не убедил.

До этого телеведущая Ксения Бородина назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем.