Стало известно, почему Джигурда не пришел на пресс-конференцию с Волочковой Джигурда не пришел на пресс-конференцию с Волочковой из-за напряженных отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Джигурда

Концертный директор актера Никиты Джигурды в разговоре с журналистами заявил, что тот не пришел на пресс-конференцию с балериной Анастасией Волочковой из-за их «напряженных отношений», сообщает корреспондент NEWS.ru. Сама артистка выразила недоумение по этому поводу, сообщив, что ранее общалась с самим актером, который обещал приехать на встречу с журналистами.

Вчера Никита [Джигурда] подтвердил нам, что он будет. Разговаривал с моим представителем. Ранее я спросила у Никиты прежде всего [о публикации интимного видео], мне было самое главное, что это не он, — отметила Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что скандальное видео с эротическими танцами снимал бывший директор Никиты Джигурды Евгений. Артистка сообщила, что перед этим они с актером «выпили просекко».

Также Волочкова заявила, что обвиняющие ее в неподобающем поведении критики сами не святые. Она обратила внимание, что в России многие злоупотребляют алкоголем, но именно ее решили сделать «козлом отпущения». При этом танцовщица добавила, что делает это вне сцены и вне балетного зала. Волочкова заявила, что никого не должно тревожить, чем она живет, пока это не мешает ей выходить на сцену.