«Бухают голимую водку»: Волочкова ответила своим критикам Волочкова: полстраны бухают, а козлом отпущения сделали меня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в ходе пресс-конференции в Москве заявила, что обвиняющие ее в неподобающем поведении критики сами не святые. Она обратила внимание, что в России многие злоупотребляют алкоголем, но именно ее решили сделать «козлом отпущения».

Вы говорите, что кого-то я обидела, кого-то оскорбила, а у меня встречный вопрос. А эти все люди святые? Они не пьют, не курят, не танцуют, не ругаются матом? Нашли козла отпущения в лице Анастасии Волочковой. Да, это выгодно. Потому что дядя Вася пьяный, валяющийся в луже возле подъезда, никому не интересен. Полстраны у нас бухают голимую водку, а Волочкова пьет дорогое просекко со свежей клубникой на отдыхе, — говорит Волочкова.

При этом танцовщица добавила, что делает это вне сцены и вне балетного зала. Волочкова заявила, что никого не должно тревожить, чем она живет, пока это не мешает ей выходить на сцену.

На пресс-конференции балерина заявила, что подаст заявление в полицию на человека, слившего видео. Артистка подчеркнула, что не давала согласия на распространение личных видео, снятых в ее доме. По словам адвоката балерины Романа Попова, распространившим видео грозит наказание по 137-й статье УК «Сбор и распространение информации о частной жизни».