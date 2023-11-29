Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Анастасией Волочковой

Фото: NEWS.ru

Участник «Евровидения» Сергей Лазарев отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой за кулисами церемонии музыкальной премии «Золотой граммофон», обратил внимание корреспондент NEWS.ru. Певец ретировался за спину Филиппа Киркорова от прессволла перед журналистами, когда к нему приблизилась танцовщица и предложила попозировать.

Я не фотографируюсь, извини, Настя, — обратился Лазарев к балерине.

Драма развернулась на фоне заявлений Киркорова, который признался, что в школе его любимым предметом были уроки труда. Поп-король рассказывал, что любит «лепить и мастерить» и не умеет шить, пока удрученная Волочкова с неловкой улыбкой переживала публичный отказ со стороны Лазарева.

Неделей ранее Киркоров во время пресс-бранча музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил, что получить награду в этом году обязательно должны исполнители JONY, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Инстасамка и Анна Асти. Последнюю он назвал «супермегазвездой», которая входит в первый эшелон лучших артистов страны.

Ранее стало известно, что в СИЗО «Матросская тишина» умер бывший бойфренд Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов, арестованный за избиение супруги. Балерина рассказывала, что встречалась с этим мужчиной 18 дней, он был позитивным человеком и очень любил свою жену.