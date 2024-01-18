Чем живут «ВИП-голыши»: способны ли герои «Мутабора» на хорошие поступки

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Очередь в ночной клуб «Мутабор»

Жизнь фигурантов «голой» вечеринки Насти Ивлеевой вступила в новую стадию. Здесь, как и в сериалах, мы встречаем очередной сезон, критикуем плохой сценарий, ругаем режиссера, но продолжаем отслеживать сюжетные перипетии и наблюдать за судьбами героев.

Киркоров помогает «Синей птице»

Так почему же это новая стадия? Видимо, потому, что теперь пришло время инициативы со стороны самих «голышей», вляпавшихся в эту дурную историю. Фаза дружных оправданий и малоубедительных извинений позади. Сегодня от каждого из них ждут поступка. Причем не менее звонкого по эффекту, чем недавний скандал. Но только со знаком плюс.

И первым откликнулся «король» вечеринки, тот, что «ошибся дверью». Филипп Киркоров перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн руб. По словам директора организации Ольги Димченко, это самое крупное пожертвование за всю историю фонда. Деньги будут потрачены на покупку мебели, на обучающие уроки по ряду дисциплин, на пособия и на оборудование для актового зала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Отсидевший в общей сложности 25 дней за решеткой Vacio готовится с весенним призывом усилить Вооруженные силы РФ. И хотя призыв — это не запись добровольцем на СВО, все же рэпер выразил желание искупить свою вину и попутно доказать, что не имеет никакого отношения к ЛГБТ (движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена). Вот бы на этой ноте и приостановить свое явление публике, но, как говорится, битому неймется. Почему-то рэпер-призывник решил, что будет несправедливо, если он отправится в армию, а Ярослав Дронов (SHAMAN) — нет. Пусть, мол, «делом докажет, что любит Россию».

Видимо, за прошедшее с той злополучной вечеринки время у Vacio выросло четкое представление о патриотизме и формах его выражения. Адвокат рэпера Роман Попов даже заявил «Газете.Ru», что рэпер «бросает перчатку певцу SHAMAN». Однако этот романтичный образ немедленно разбился об ответ представителя SHAMAN Антона Коробкова-Землянского: «Хорошо, что он бросил перчатку, а не носок».

У Ивлеевой другие дела

А как же поживает бриллиантовая хозяйка вечеринки Настя Ивлеева? Не признав себя виноватой в суде на том основании, что ей «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», она схлопотала-таки обещанный ранее миллиардный иск от актера и каскадера Александра Иншакова.

В иске, принятом Таганским судом Москвы, содержится требование компенсации морального вреда. Как видно, блогерша настолько погрязла в тяжбах, что ей не до благородных жестов. А несостоявшиеся пожертвования ложатся на счета адвокатов.

Билан заслужил прощение

Пожалуй, самый заметный поступок из «отличившихся» на вечеринке 21 декабря совершил Дима Билан. Он не просто извинился, а отправился с гуманитарной помощью в Донбасс.

Фото: vk.com/bilandima_official Дмитрий Билан

Он посетил травматологический центр, сделал подарки детям и медицинскому персоналу, пообщался с участниками СВО и жителями Донецка. Передал 3 млн руб. приюту для бездомных животных. В Горловке певец передал кондиционеры детскому дому.

И если кому-то показалось, что это не слишком искренний жест, то какой именно поступок может считаться достаточным, чтобы люди приняли извинения от певца? Меня лично миссия Димы Билана убеждает, что именно он 21 декабря зашел «не в ту дверь», сожалеет об этом и вряд ли ошибется в будущем.

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