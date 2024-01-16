VACIO «бросил перчатку» SHAMAN: что ответил Дронов, пойдет ли он на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Рэпер Николай Васильев предложил SHAMAN (Ярослав Дронов) отслужить в армии и «делом доказать, что он любит Россию». Что случилось, почему VACIO бросил вызов Дронову, что ответил Shaman, когда пойдет служить сам Васильев?

Почему VACIO «бросил перчатку» SHAMAN

15 января адвокат VACIO Роман Попов заявил «Газете.Ru», что рэпер «бросает перчатку певцу SHAMAN».

«Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах РФ», — объявил юрист.

Попов напомнил, что лидер Дронов не служил в армии по призыву.

«Ему 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если Vacio будет служить — почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину. Такой же гражданин, как Vacio, пусть послужит», — объявил Попов.

Минувшей ночью Николай Васильев вышел из спецприемника, где отбывал 10 суток второго административного ареста. В общей сложности рэпер, который отличился своим внешним видом на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, провел под арестом практически все время после окончания тусовки в клубе Mutabor.

Что ответил SHAMAN на вызов

Официальный представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский в разговоре с «Газетой.Ru» высмеял VACIO.

«[SHAMAN] в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа — хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — сказал Коробков-Землянский.

Служили ли VACIO и SHAMAN в армии

Ни Ярослав Дронов, ни Николай Васильев не служили в Вооруженных силах РФ.

VACIO в Екатеринбурге не стали призывал на срочную службу по решению медицинской комиссии. Однако после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой 25-летний рэпер объявил, что готов отдать воинский долг «если врачи дадут добро и Родина позовет». По информации «Газеты.Ru», из-под ареста его возили в военкомат Савеловского района Москвы на медосмотр. Вероятно, он отправится служить в весенний призыв.

Фото: t.me/moscowcourts Николай Васильев (VACIO)

По каким причинам не служил SHAMAN, которому 31 год, в точности неизвестно. Как отмечает «Утро.ру», большую часть призывного возраста он провел в музыкальных учебных заведениях. На момент окончания Гнесинского училища ему было 25 лет, и в оставшиеся два года он не был призван в армию. Некоторые поклонники предположили, что Ярослав не служил, поскольку него плоскостопие: «В этом можно убедиться, посмотрев [клип] «Танец на стеклах», утверждают они.

В июле 2023 года на пресс-конференции музыкального фестиваля «Белые ночи» лидер группы «Земляне» Владимир Киселев рассказал, почему SHAMAN не окажется на линии фронта: якобы ему запрещает ехать жена. С 2017 года Дронов женат на топ-менеджере «Мегафона» Елене Мартыновой.

На волне популярности зимой 2023 года SHAMAN дал серию концертов в новых регионах России — в том числе выступил в Луганске, Мариуполе и Геническе.

Кто еще бросал вызов SHAMAN

Ранее вызов Ярославу Дронову бросил получивший скандальную известность российский певец Эдуард Шарлот. За несколько дней до возвращения в Россию и ареста он вызвал SHAMAN на «творческую музыкальную дуэль», предложив «встретиться в помещении с фортепиано и доказать, что [SHAMAN] настоящий певец и композитор».

В дальнейшем Шарлот раскаялся и принес Ярославу Дронову извинения.

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