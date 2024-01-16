Против Ивлеевой подали новый иск на 1 млрд рублей В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой и МТС

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за вечеринку 21 декабря, передает ТАСС. В суде уточнили, что соответчиком по иску выступает ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к нему к Ивлеевой А. В. и ПАО «Мобильные телесистемы», — указал собеседник агентства.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул заявителям аналогичный коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда, поскольку она зарегистрирована в другом субъекте РФ. Согласно содержанию заявления, блогер своими действиями по организации вечеринки в клубе «Мутабор», в которой приняли участие многие знаменитости, причинила заявителям существенные нравственные страдания.

При этом инициатор судебного разбирательства, актер и режиссер Александр Иншаков заявлял, что не остановится и снова подаст иск против Ивлеевой на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки. Он отметил, что намерен наказать девушку не только рублем, но и запретом выступать на различных мероприятиях. Иншаков выразил уверенность, что они вместе с инициативной группой смогут выиграть дело и направить выигранный в суде миллиард в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.