Почему SHAMAN никогда не пойдет служить в армию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Рэпер Vacio, едва выйдя на свободу после административного ареста, через адвоката Романа Попова предложил певцу SHAMAN на деле доказать преданность Родине, о судьбе которой тот столь отчаянно переживает в своем творчестве. Сам Vacio, по его заявлениям, готов отслужить и недоумевает, почему SHAMAN, годный по возрасту, не отдает долг родине.

Жизнь — не творчество

Ярослав Дронов, или SHAMAN, участник проекта «Голос», стал популярен после начала СВО, исполнив несколько патриотических песен, которые попали в ротацию федеральных каналов. Творчество SHAMAN начало противопоставляться произведениям «ренегатов», уехавших за границу, а сам Дронов стал неким символом патриотического подъема в отечественном шоу-бизнесе.

Но нельзя забывать, что SHAMAN — это коммерческий проект. Очевидно, что патриотический нарратив творчества певца — продукт деятельности продюсеров и имиджмейкеров (хотя сам Дронов утверждает, что сценический образ создает самостоятельно). Изумленный зритель наблюдал в клипах многое — колосящуюся рожь, развевающуюся на ветру рубаху, кресты с куполами и даже торжественный обряд срезания дредов. Кажется, каждый кадр, каждое слово в работах исполнителя несет в себе одну задачу — продемонстрировать любовь к России с такой силой, чтоб ни у кого сомнений не осталось.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Относиться к рэперу Vacio можно по-разному (автор этой колонки до скандала, признаться, понятия не имела, кто это такой). Но в обращении его адвоката к SHAMAN имеет место логика: мол, раз делаешь карьеру и имидж на патриотизме, то докажи свою позицию на деле.

Характерно, что ответил на вызов не сам SHAMAN, а его представитель Антон Коробков-Землянский, ранее работавший с Киркоровым. «Хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — сказал он. И вроде как кинул камень в огород самого Vacio, обсмеяв его недавнюю выходку. Но по сути — ушел от ответа, потому что ответа здесь нет и быть не может: SHAMAN действительно никакого отношения не имеет ни к армии, ни к военной операции. И вряд ли бросит высокооплачиваемую концертную деятельность ради службы.

Песни о фронте: правда жизни и «силиконовая» имитация

Сегодня тема патриотизма востребована. И это — не пропаганда, как любят писать наши либеральные деятели, а реальный общественный запрос. Пока парни сражаются на передовой — стране не хватает настоящих ярких песен о происходящем.

Наша страна имеет очень богатую традицию военной песни. Под «Темную ночь» шли умирать солдаты на Второй мировой, во время чеченских кампаний пели «Родину» и «Рождество» ДДТ. К слову, Юрий Шевчук, в отличие от Ярослава Дронова, провел огромное количество времени на линии фронта в 90-е. И многие песни были написаны в обстреливаемых городах.

Творчество же SHAMAN — продюсерский продукт. Который попал в общественный запрос, но не попал «в нерв». Даже неловко сравнивать, но если уж вспоминать военную песню, настоящую, помогающую выжить на передовой — это, например: «Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты». А вовсе не: «Это мой бой, прожигает строчка, мой бой — до конца и точка», — произведение, подходящее больше для дискотеки или корпоратива в бухгалтерии.

Основные слушатели певца — как ни парадоксально — это люди, которые разочаровались в Киркорове и Лолите. То есть это глобальный потребитель шоу-бизнеса в России. А вовсе не бойцы на фронте. Там предпочитают иную музыку — от Высоцкого до Акима Апачева (автор этой колонки уже писала — по каким причинам). И мнение это подтверждают ребята «с мест».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Словом, SHAMAN — хоть и поет о патриотизме, он совсем не про СВО. Он скорее — про гламур, про женские симпатии, про красивую позу и верный, выверенный и востребованный нарратив.

Это коммерция, а не сражение. Коммерцией она и останется.

Читайте также:

Встреча с опасной красоткой, сон в гусином пуху: новости о SHAMAN 16 января

Vacio «бросил перчатку» SHAMAN: что ответил Дронов, пойдет ли он на СВО

Вместо перьев — камуфляж. Кто должен заменить звезд «голой» вечеринки

Триединая Русь, ЧВК «Вагнер», SHAMAN: что сказал Апачев в интервью Собчак