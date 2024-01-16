Vacio вышел из спецприемника: как встречали участника «голой» вечеринки

Фото: Суды общей юрисдикции города Москва

Vacio (Николай Васильев)

Участник «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) вышел из спецприемника, где отбывал 10 суток второго административного ареста, сообщил Telegram-канал Mash. Судя по опубликованным кадрам, на этот раз артист был в одежде. Как встречали Vacio — в материале NEWS.ru.

Кто пришел встречать Vacio

Mash опубликовал новость о выходе рэпера из спецприемника в 01:50 мск 16 января. По данным канала, встречать освободившегося музыканта пришли адвокат, продюсер, друзья и родственники. Отмечается, что пришедшие опасались еще одного задержания, поэтому принесли с собой ряд необходимых вещей, в том числе теплую одежду.

По словам адвоката Николая Васильева, рэпер продемонстрировал хорошее поведение во время нахождения под арестом, правил не нарушал и сотрудникам не грубил. Юрист подчеркнул, что такая же ситуация наблюдалась и в первый раз.

После скандальной вечеринки в клубе «Мутабор» Vacio был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока он вновь был задержан на выходе из спецприемника. Полицейские обосновали второй арест Vacio, которого повторно посадили на 10 суток, тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. По версии правоохранителей, музыкант не реагировал на требования остановить нецензурную брань около отделения полиции.

Telegram-канал SHOT сообщал, что Vacio заберут в армию весной. По информации канала, музыкант готов искупить свою вину, отдав долг Родине. Как писал канал, артист хочет доказать, что не имеет отношения к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По данным SHOT, рэпера уже доставляли в московский военкомат Савеловского района, где он прошел медицинскую комиссию и получил повестку.

До этого Vacio принес извинения за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой, на которой он появился в одном носке на половом органе. Артист заявил, что не хотел никого оскорбить в «такое тяжелое время для страны» и не поддерживает сторонников ЛГБТ. По словам рэпера, дресс-код на тусовке был almost naked, поэтому он хотел удивить публику таким образом.

Кого обвинили в сливе видео с вечеринки Ивлеевой

По данным Telegram-канала Mash, адвокат рэпера ходатайствует об экспертизе в отношении певицы и ведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой. Mash со ссылкой на адвоката пишет, что именно Орлова выложила в Сеть видеозапись с «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», из-за которой музыкант оказался под арестом. Канал отмечает, что сама Орлова при этом избежала последствий после скандала.

Mash пишет, что Орлова присутствовала на мероприятии, надев на себя никаб. По данным адвоката рэпера, на которого ссылается Mash, именно она засняла на видео момент, когда с полового органа артиста сняли носок. Канал со ссылкой на адвоката пишет, что в смартфоне у самого музыканта не нашли никаких свидетельств того, что он сам публиковал контент с вечеринки в соцсетях.

Что ответила Орлова на обвинения в сливе видео

Ольга Орлова назвала фантазиями обвинение в ее адрес в сливе кадров с «голой» вечеринки Ивлеевой, писал Telegram-канал StarHit.ru. Исполнительница заявила, что не видела стянутого с гениталий коллеги носка.

«Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — подчеркнула Орлова.

Где сейчас Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщал, что Анастасия Ивлеева вернулась в Москву после скандала с «голой» вечеринкой. По информации канала, она продолжает решать проблемы, возникшие после тусовки в клубе «Мутабор».

Как передает канал, ранее Ивлеева опровергла свой побег в Дубай и заявила, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге в кругу близких людей. По данным SHOT, в столицу блогер приехала 14 января.

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