Если бы скандала с «голой» вечеринкой не произошло, похоже, все это следовало бы придумать. Вовсе не потому, что именитых фигурантов во главе с Филиппом Киркоровым «повырезали» из новогодних музыкальных программ. И не потому, что перед носом у той же Лолиты закрываются теперь концертные площадки Омска и Новосибирска. И не потому, что кто-то из участников не досчитался гонораров на десяток миллионов рублей, а кто-то краткосрочно отсиживается за решеткой.
Главное, что это событие, точнее, общественная реакция на него, обозначило момент слома старого представления о шоу-бизнесе, эстраде и музыкальном творчестве в нашей стране. Наконец, пришло время задуматься, какие ценности транслируют молодому поколению их кумиры. Как видно, ночной шабаш в «Мутаборе» просто переполнил чашу терпения. И отныне общество не станет терпеть аморально-либеральное поведение даже очень одаренных и популярных исполнителей.
Что делать с эстрадой
Сегодня оскандалившиеся звезды хором оправдываются и валят вину друг на друга. Но, положа руку на сердце, признаемся, нам все равно, кто придумал концепцию «голой» вечеринки: блогер Настя Ивлеева или бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова.
Важно не то, кто и как будет наказан, а что делать с самим явлением. Для начала надо разобраться, а, собственно, что мы хотим видеть и слышать со сцены, с телеэкранов, из радиоприемников? Что должно заполнить эфир и впоследствии наши головы и души, как бы высокопарно это ни звучало?
Ясно, что публика отторгает пустоту, распущенность, крайние формы либерального поведения. И если эти асоциальные проявления цинично демонстрирует эстрадная богема, то и она сама будет отторгнута обществом вместе с дорогими носками, трусами и бриллиантами.
Возможно ли провести глобальную ротацию исполнителей и поменять репертуар? Вряд ли. Да и надо ли? Тем более, если присмотреться, этот процесс уже начался сам по себе. Еще несколько лет назад трудно было представить на сцене такого певца, как SHAMAN, с его прямым патриотическим посылом. Нравится это кому-то или нет, но он отвечает сегодня запросу значительной части общества. Но это вовсе не должно отменять лирику Стаса Михайлова или философские песни Елены Ваенги.
Нужно меняться продюсерам
Думаю, что нет необходимости менять на сцене человека в перьях на человека в камуфляже. Но, уверен, зритель всегда, и особенно сегодня, всем сердцем откликнется на чистоту и искренность. И этому есть доказательство: ошеломляющий мировой успех песни Сергея Трофимова «За тихой рекой» в исполнении Екатерины Шелеховой.
Уроженка Калининграда, ныне проживающая в Италии, дает отличную подсказку нашим продюсерам и исполнителям.
О музыкальных продюсерах вообще разговор особый. Это «закрытый клуб», куда пробиться сложнее, чем даже на сцену или в эфир. И пока мировоззрение большинства из них не претерпит какой бы то ни было эволюции, мы будем наслаждаться такими же программами и концертами, что и прежде. Минус Киркоров и Лолита разве что.
Среди всех я бы выделил сегодня лишь продюсера Максима Фадеева. Видно, что музыкант живет здесь и сегодня, слышит время и страну. Его новая песня «Обязательно вернусь» отвечает на многие запросы и вопросы.
Я, кстати, совершенно не исключаю скорого возвращения всех оскандалившихся участников вечеринки. Надеюсь, с новыми музыкальными и смысловыми композициями и подправленным мировоззрением. И да, одетыми по сезону!
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