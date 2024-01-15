«Голая» вечеринка как символ начала перемен в российском шоу-бизнесе

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Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, Анна Асти

Если бы скандала с «голой» вечеринкой не произошло, похоже, все это следовало бы придумать. Вовсе не потому, что именитых фигурантов во главе с Филиппом Киркоровым «повырезали» из новогодних музыкальных программ. И не потому, что перед носом у той же Лолиты закрываются теперь концертные площадки Омска и Новосибирска. И не потому, что кто-то из участников не досчитался гонораров на десяток миллионов рублей, а кто-то краткосрочно отсиживается за решеткой.

Главное, что это событие, точнее, общественная реакция на него, обозначило момент слома старого представления о шоу-бизнесе, эстраде и музыкальном творчестве в нашей стране. Наконец, пришло время задуматься, какие ценности транслируют молодому поколению их кумиры. Как видно, ночной шабаш в «Мутаборе» просто переполнил чашу терпения. И отныне общество не станет терпеть аморально-либеральное поведение даже очень одаренных и популярных исполнителей.

Что делать с эстрадой

Сегодня оскандалившиеся звезды хором оправдываются и валят вину друг на друга. Но, положа руку на сердце, признаемся, нам все равно, кто придумал концепцию «голой» вечеринки: блогер Настя Ивлеева или бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова.

Важно не то, кто и как будет наказан, а что делать с самим явлением. Для начала надо разобраться, а, собственно, что мы хотим видеть и слышать со сцены, с телеэкранов, из радиоприемников? Что должно заполнить эфир и впоследствии наши головы и души, как бы высокопарно это ни звучало?

Ясно, что публика отторгает пустоту, распущенность, крайние формы либерального поведения. И если эти асоциальные проявления цинично демонстрирует эстрадная богема, то и она сама будет отторгнута обществом вместе с дорогими носками, трусами и бриллиантами.

Возможно ли провести глобальную ротацию исполнителей и поменять репертуар? Вряд ли. Да и надо ли? Тем более, если присмотреться, этот процесс уже начался сам по себе. Еще несколько лет назад трудно было представить на сцене такого певца, как SHAMAN, с его прямым патриотическим посылом. Нравится это кому-то или нет, но он отвечает сегодня запросу значительной части общества. Но это вовсе не должно отменять лирику Стаса Михайлова или философские песни Елены Ваенги.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Нужно меняться продюсерам

Думаю, что нет необходимости менять на сцене человека в перьях на человека в камуфляже. Но, уверен, зритель всегда, и особенно сегодня, всем сердцем откликнется на чистоту и искренность. И этому есть доказательство: ошеломляющий мировой успех песни Сергея Трофимова «За тихой рекой» в исполнении Екатерины Шелеховой.

Уроженка Калининграда, ныне проживающая в Италии, дает отличную подсказку нашим продюсерам и исполнителям.

О музыкальных продюсерах вообще разговор особый. Это «закрытый клуб», куда пробиться сложнее, чем даже на сцену или в эфир. И пока мировоззрение большинства из них не претерпит какой бы то ни было эволюции, мы будем наслаждаться такими же программами и концертами, что и прежде. Минус Киркоров и Лолита разве что.

Среди всех я бы выделил сегодня лишь продюсера Максима Фадеева. Видно, что музыкант живет здесь и сегодня, слышит время и страну. Его новая песня «Обязательно вернусь» отвечает на многие запросы и вопросы.

Я, кстати, совершенно не исключаю скорого возвращения всех оскандалившихся участников вечеринки. Надеюсь, с новыми музыкальными и смысловыми композициями и подправленным мировоззрением. И да, одетыми по сезону!

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