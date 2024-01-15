Триединая Русь, ЧВК «Вагнер», SHAMAN: что сказал Апачев в интервью Собчак

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Аким Апачев

В новогоднюю ночь на Первом канале прозвучала песня «Плыве кача» на украинском языке, которую исполнил рэпер Аким Апачев (Гасанов), после чего интерес к его персоне кратно возрос. Что музыкант сказал об СВО, отношении к шоу-бизнесу, Евгении Пригожине и Вике Цыгановой в интервью журналистке Ксении Собчак?

Что Апачев сказал о «голой» вечеринке

Двухчасовое интервью с рэпером записывалось в одном из столичных бункеров на следующий день после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Отвечая на вопрос Собчак, как себя видит исполнитель, Апачев назвал себя «молодым Кобзоном», который пришел уничтожить «пластмассовый мир» и «вашу культурку». Он счел мероприятие, на котором присутствовали российские селебрити, в том числе сама журналистка, пиром и шабашем.

«То, что было вчера, перебор, мне кажется. <...> У Вас, Ксения Анатольевна, было не по-христиански как-то. <...> Пир во время чумы, шабаш», — сказал Апачев, отказавшись быть третейским судьей и проводить грань между «человеческим» и «нечеловеческим» отдыхом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Почему Апачев назвал российский шоубиз «петушиным движем»

Говоря о выступлении на Первом канале, рэпер всячески отгораживался от того, что выступит на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым, чьи костюмы отличаются экстравагантностью. По словам Апачева, он выступил на Первом канале, чтобы внести изменения в сложившийся телевизионный концепт.

«Я своим присутствием пытаюсь изменить этот уклад. <...> Чтобы мои друзья, которые сегодня на СВО, увидели что-то приличное в новогоднем огоньке», — заявил музыкант.

Связан ли Апачев с ЧВК «Вагнер»

Рэпер отверг сообщения о том, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин обращался к нему с просьбой со сцены в «Лужниках» объявить о нехватке снарядов. Апачев подчеркнул, что не был знаком с предпринимателем и никогда его не видел.

«Я никогда не был стороной в конфликте между Министерством обороны Российской Федерации и ЧВК „Вагнер“. Никогда не был», — сказал Апачев, подчеркнув, что не будет занимать чью-либо сторону из-за нехватки информации.

Исполнитель признался, что не понимал, что происходит, когда в России 23–24 июня 2023 года произошла попытка мятежа. Апачев напомнил, что осужденных после тех событий нет.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Аким Апачев

Почему Апачев хотел бы присоединения Украины

В более раннем интервью рэпер заявил, что хотел бы, чтобы его страна «была великой» и в ней бы говорили на языках, на которых хотят. Также Апачев выражал надежду на то, что «Украина станет частью русского мира».

«Триединая Святая Русь. <...> Прекрасный [русский] мир. Мне он искренне нравится. <...> Я называю это „тетраполис“. У нас есть четыре греческих полиса — Мелитополь, Мариуполь, Симферополь, Севастополь, где находится Херсонес, место, где крестилась Русь. <...> Минск, Киев и Москва рано или поздно договорятся и найдут общий язык», — сказал Апачев.

Рэпер назвал Украину «инструментом в руках коллективного Запада». Он подчеркнул, что согласен в этом вопросе с певицей Викой Цыгановой, давшей интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

При этом Апачев считает, что российская сторона проиграла «войну смыслов». По мнению рэпера, пророссийски настроенные украинцы остались без должного внимания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вика Цыганова

Что Апачев сказал об критиковавших СВО звездах

Рэпер был одним из инициаторов создания реестра знаменитостей, не подержавших проведение российской спецоперации на Украине. Он призвал не платить за прослушивание песен таких селебрити, потому что те помогают украинскому фронту.

«Прослушивание группы „Океан Ельзи“ — это, по сути, снаряд, патрон, которым потом будут убивать русского солдата. Я не против того, чтобы слушать „Океан Ельзи“, я против того, чтобы они зарабатывали на этом», — заявил Апачев.

За что Апачев невзлюбил SHAMAN

Рэпер ранее негативно высказывался в адрес певца SHAMAN (Ярослав Дронов), говоря, что тот «натягивает на себя маску спасителя». В интервью Собчак Апачев заявил, что невзлюбил артиста за то, что Дронов «ненастоящий»,

«Потому что это голем, социально одобренный. SHAMAN — это нейросеть, обучаемая, патриотическая нейросеть. <...> Его можно моделировать, мы можем голосовать, <...> каким должен быть SHAMAN», — сыронизировал исполнитель.

Апачев назвал Дронова «вылизанным патриотом». Рэперу не понравилось, что вокруг исполнителя хита «Я русский» образовался «богоподобный ореол» после того, как он дал «два концерта» в зоне СВО. Артист подчеркнул, что не завидует SHAMAN.

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