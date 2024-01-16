«Инферно» создал «адские» условия для ВСУ: новости СВО на утро 16 января

Фото: МО РФ

Российские военные на ряде направлений в зоне специальной военной операции начали проводить ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины с помощью специальных беспилотных летательных аппаратов-бомбардировщиков «Инферно», рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон». Там отметили, что войскам переданы уже несколько сотен таких аппаратов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 15 января, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о БПЛА «Инферно»

Представитель компании рассказал, что дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат.

«В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает „бомболюки“ и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику», — сообщил он.

По его словам, для выполнения задачи дрону не нужно зависать над окопами — конструкция позволяет сбрасывать бомбы в движении. Этот аспект резко повышает выживаемость аппаратов, в отличие от стандартных дронов, которые легко сбить в неподвижном состоянии.

«Инферно» способен нести четыре килограмма боевой нагрузки. Он относится к FPV-дронам. Радиус действия беспилотника составляет пять километров.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» российской группировки войск «Запад» уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата «Лелека-100» и «Фурия» Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник использовал беспилотники для корректировки и наведения целей артиллерии и танков.

«В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, штурмовики российской группировки войск «Запад» захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли в плен украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ. О действиях бойцов рассказал командир штурмовой группы с позывным Ларек.

«У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника. <...> Две группы пошли в атаку, в стрелковый бой. Противники поняли, что оказались в окружении и начали сдаваться», — сказал Ларек.

Один из пленных — мобилизованный мужчина возрастом около 40 лет, сообщил, что у бойцов не было никакой связи со своими подразделениями. Их отправили на передний край, оставив немного воды и патронов, в результате они «сидели и отстреливались».

Штурмовики без большого труда захватили опорный пункт. Там они оказали помощь раненым украинцам и отправили группу военнослужащих ВСУ в тыл. При этом отмечается, что пленные сообщили много полезной информации.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атаковали РФ

Подразделения ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его данным, в результате обстрела повреждены несколько административных зданий, также нарушено энергоснабжение. Ведутся восстановительные работы.

Водитель скорой помощи получил ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска Луганской Народной Республики. Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что шофер находится в одном из медучреждений региона, его жизни ничего не угрожает. Машина скорой помощи сильно повреждена и больше не может быть использована в работе.

В Белгородской области система ПВО обезвредила беспилотник в небе над Белгородским районом, сообщил губернатор региона Владислав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть повреждения в двух частных домовладениях. В них выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.

В ночь на 16 января российские военные отразили атаку беспилотников над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он указал, что в одном из многоквартирных домов произошло возгорание на балконе, оно было ликвидировано. Кроме того, в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор пообещал уточнить число и характеристики повреждений имущества после поквартирного обхода, а также оказать всем гражданам помощь в кратчайшие сроки.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Воронежской области. Позже Гусев заявил, что в результате попытки атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж ребенку потребовалась медицинская помощь. По его словам, причиной инцидента стал обломок БПЛА, залетевший в квартиру.

«Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи», — рассказал губернатор, добавив, что медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Вадим Кистенин. По его словам, такая мера была принята для оперативности принятия решений в рамках работы комиссии по оценке ущерба в доме, в который попали обломки БПЛА.

Фото: МО РФ

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы гремели в Харьковской области на востоке Украины, в районе города Волчанск, сообщало издание «Страна». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области действовала воздушная тревога. Также «Страна» привела данные о взрывах в Херсоне. Подробности происшествия неизвестны.

При каком условии у «формулы мира» есть шанс

Практически ни один из конфликтов в мире нельзя разрешить без учета интересов Москвы, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал обсуждение разработанного Киевом плана урегулирования украинского конфликта, которое состоялось в Давосе.

«Ни одна формула мира невозможна без учета мнения России, — ни на Ближнем Востоке, в том числе в отношениях Палестины и Израиля, ни в проблеме между Китаем и Тайванем, я уже не говорю про Украину», — заявил Джабаров.

Сенатор уверен, что разрешение почти любой конфликтной ситуации в мире без участия Москвы невозможно, поскольку РФ обладает мощным военным и политическим потенциалом, а также пользуется большим авторитетом во всем мире. По его словам, к мнению России прислушиваются все здравомыслящие государства.

Чего боятся в Эстонии

Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — сказала политик.

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