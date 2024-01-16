Российские военные на ряде направлений в зоне специальной военной операции начали проводить ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины с помощью специальных беспилотных летательных аппаратов-бомбардировщиков «Инферно», рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон». Там отметили, что войскам переданы уже несколько сотен таких аппаратов.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 15 января, читайте в материале NEWS.ru.
Что известно о БПЛА «Инферно»
Представитель компании рассказал, что дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат.
«В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает „бомболюки“ и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику», — сообщил он.
По его словам, для выполнения задачи дрону не нужно зависать над окопами — конструкция позволяет сбрасывать бомбы в движении. Этот аспект резко повышает выживаемость аппаратов, в отличие от стандартных дронов, которые легко сбить в неподвижном состоянии.
«Инферно» способен нести четыре килограмма боевой нагрузки. Он относится к FPV-дронам. Радиус действия беспилотника составляет пять километров.
Какая сейчас обстановка в зоне СВО
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» российской группировки войск «Запад» уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата «Лелека-100» и «Фурия» Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник использовал беспилотники для корректировки и наведения целей артиллерии и танков.
«В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, штурмовики российской группировки войск «Запад» захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли в плен украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ. О действиях бойцов рассказал командир штурмовой группы с позывным Ларек.
«У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника. <...> Две группы пошли в атаку, в стрелковый бой. Противники поняли, что оказались в окружении и начали сдаваться», — сказал Ларек.
Один из пленных — мобилизованный мужчина возрастом около 40 лет, сообщил, что у бойцов не было никакой связи со своими подразделениями. Их отправили на передний край, оставив немного воды и патронов, в результате они «сидели и отстреливались».
Штурмовики без большого труда захватили опорный пункт. Там они оказали помощь раненым украинцам и отправили группу военнослужащих ВСУ в тыл. При этом отмечается, что пленные сообщили много полезной информации.
Как ВСУ атаковали РФ
Подразделения ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его данным, в результате обстрела повреждены несколько административных зданий, также нарушено энергоснабжение. Ведутся восстановительные работы.
Водитель скорой помощи получил ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска Луганской Народной Республики. Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что шофер находится в одном из медучреждений региона, его жизни ничего не угрожает. Машина скорой помощи сильно повреждена и больше не может быть использована в работе.
В Белгородской области система ПВО обезвредила беспилотник в небе над Белгородским районом, сообщил губернатор региона Владислав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть повреждения в двух частных домовладениях. В них выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.
В ночь на 16 января российские военные отразили атаку беспилотников над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он указал, что в одном из многоквартирных домов произошло возгорание на балконе, оно было ликвидировано. Кроме того, в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор пообещал уточнить число и характеристики повреждений имущества после поквартирного обхода, а также оказать всем гражданам помощь в кратчайшие сроки.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Воронежской области. Позже Гусев заявил, что в результате попытки атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж ребенку потребовалась медицинская помощь. По его словам, причиной инцидента стал обломок БПЛА, залетевший в квартиру.
«Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи», — рассказал губернатор, добавив, что медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Вадим Кистенин. По его словам, такая мера была принята для оперативности принятия решений в рамках работы комиссии по оценке ущерба в доме, в который попали обломки БПЛА.
Где гремели взрывы на Украине
Взрывы гремели в Харьковской области на востоке Украины, в районе города Волчанск, сообщало издание «Страна». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области действовала воздушная тревога. Также «Страна» привела данные о взрывах в Херсоне. Подробности происшествия неизвестны.
При каком условии у «формулы мира» есть шанс
Практически ни один из конфликтов в мире нельзя разрешить без учета интересов Москвы, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал обсуждение разработанного Киевом плана урегулирования украинского конфликта, которое состоялось в Давосе.
«Ни одна формула мира невозможна без учета мнения России, — ни на Ближнем Востоке, в том числе в отношениях Палестины и Израиля, ни в проблеме между Китаем и Тайванем, я уже не говорю про Украину», — заявил Джабаров.
Сенатор уверен, что разрешение почти любой конфликтной ситуации в мире без участия Москвы невозможно, поскольку РФ обладает мощным военным и политическим потенциалом, а также пользуется большим авторитетом во всем мире. По его словам, к мнению России прислушиваются все здравомыслящие государства.
Чего боятся в Эстонии
Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — сказала политик.
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