Встреча с опасной красоткой, сон в гусином пуху: новости о SHAMAN 16 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, продолжает свой большой тур по стране. Где уже успели пройти выступления, кого встретил артист в ходе своих концертов, почему билеты на его шоу растут в цене?

Как идет российский тур SHAMAN

Большое турне SHAMAN по регионам России началось 8 января с концерта в Калуге, где музыкант три дня подряд выступал в ДК Калужского турбинного завода. После этого он отправился в Ульяновск, а после — в Саратов и Волгоград.

Как сообщает официальный сайт, 16 января у певца состоится второе подряд выступление в Волгограде. После этого SHAMAN продолжит концертом в Астрахани — и почти на две недели прервется, прежде чем начнется вторая часть большого регионального тура: в феврале Ярослав Дронов отправится в Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень и далее по России.

Региональный тур будет продолжаться до конца февраля и закончится в Омске. В марте у SHAMAN уже запланированы выступления в Москве («Крокус Сити Холл») и Санкт-Петербурге (БКЗ «Октябрьский»).

Почему SHAMAN не принимает цветы

Выступление в приволжском Ульяновске проходило во Дворце культуры «Губернаторский». Как сообщает 73online.ru, многие поклонники певца расстроились из-за того, что Дронов не принял букеты, которые они принесли своему кумиру. Кроме того, он не вышел пообщаться к зрителям.

Как объяснили изданию представители артиста, SHAMAN действительно не принимает цветы из соображений безопасности. Певец высоко оценил инициативу своего фан-клуба, члены которого договорились вместо букетов переводить деньги в фонд помощи больным детям. А к зрителям он не выходит, поскольку опасается подцепить какой-нибудь вирус во время напряженного тура.

Ранее стал известен райдер SHAMAN, в котором многие обратили внимание на экзотические пункты — подушки должны быть обязательно с гусиным пухом, а также необходима полная светоизоляция в номере певца. В отеле Radisson подтвердили: подушки с гусиным пухом для SHAMAN нашлись. А вот заклеивать окна не пришлось, шторы-блэкаут справились с задачей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что подарил SHAMAN мальчику из Иркутска

В 2023 году в соцсетях завирусилось видео с ребенком, который с жаром танцует под песню «Я русский» на концерте SHAMAN в Иркутске. Как сообщила «Газета.Ru», будучи в Иркутске, Дронов в канун старого Нового года позвонил юному иркутянину по видеосвязи и поздравил с прошедшими праздниками.

Как рассказал официальный представитель певца Антон Коробков-Землянский, Ярослав подарил мальчику фирменный брелок, свою фотографию с автографом, толстовку, кепку и шопер с надписью: «Я русский». Ребенок в разговоре поблагодарил его за подарки. По словам его тети, мальчик «каждое утро встает с SHAMAN» и очень расстроился, когда певец не заметил его на концерте в Иркутске.

Сколько стоят билеты на концерты SHAMAN

Как сообщает ОСН, цены на билеты на концерты SHAMAN существенно выросли в новом году: если в течение 2023 года цены варьировались от 1800 до 5000 рублей, то уже в начале 2024 года они выросли до уровня от 2500 до 8000 рублей.

При этом, как отмечают СМИ, концертная программа практически не изменилась. Жители Ульяновска сообщили, что рост цен не сказался на популярности — билеты на SHAMAN раскупаются за несколько недель до каждого выступления. В соцсетях сообщается, их активно выкупают спекулянты, которые продают их потом по ценам выше номинала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

С кем SHAMAN познакомился в Волгограде

На концерте в Волгограде Ярослав Дронов смог познакомиться с Викторией Дудаковой — российской чемпионкой в смешанных единоборствах UFC. В октябре 2023 года на состязаниях в Абу-Даби девушка вышла на ринг под песню «Я русский» и одержала победу над опытной американкой Джин Ю Фрей.

Ярослав поделился сообщением о встрече с девушкой, прославившей его в ОАЭ, во всех социальных сетях.

«Мы все помним яркий выход в октагон Виктории Дудаковой в Абу-Даби под мою песню „Я русский“ и ее последующую триумфальную победу над соперницей. Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по смешанным единоборствам сегодня стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде. И мы наконец-то познакомились с ней лично», — объявил артист.

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