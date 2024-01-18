Последние новости российского шоу-бизнеса 18 января: что с Лолитой, Бузовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Лолита Милявская строит планы на будущее без выступлений в России, а концерт исполнительницы Кристины Орбакайте требуют отменить в Улан-Удэ. Какие известны последние новости о российском шоу-бизнесе, чем сейчас занимаются телеведущая Ольга Бузова и актриса Мария Машкова?

Какие новости известны про Кристину Орбакайте

Концерт Кристины Орбакайте, запланированный на 13 марта в Улан-Удэ, оказался под угрозой срыва. Против выступления артистки из-за якобы ее двойного гражданства, России и США, выступили активисты организации «„Боевое братство“ Бурятии» на своей странице во «ВКонтакте».

«Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение», — говорится в сообщении.

Общественники назвали Орбакайте иноагентом, которому «не место в публичном пространстве».

«Мы хотим выразить свой резкий протест против публичных выступлений Кристины Орбакайте. Сейчас время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране, и иноагентам не может быть почета и одобрения в публичном поле», — заявило «„Боевое братство“ Бурятии».

Какие новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская столкнулась с отменой концертов в России после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. На настоящий момент отменены ее выступления в Омске и Новосибирске, запланированные на весну.

Артистка в интервью порталу «Радиус» рассказала, на что планирует жить, если все ее мероприятия в России окажутся под запретом.

«Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее — шутка», — сообщила она.

Комментируя отмену выступлений, Лолита подчеркнула, что больше переживает не за себя, а за организаторов и свою команду.

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило двух лет ковида без работы», — отметила певица.

Какие новости известны про Ольгу Бузову

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина, комментируя свое отношение к современному шоу-бизнесу, оскорбила певицу Ольгу Бузову.

«Развратные они [молодые артисты] очень. Бузовы ваши. Веет дешевкой, развратом, смрадом каким-то. „Виа ГРА“ была эротичной, это было красиво, дорого и богато. То, что делает эта Оля Бузова, сокращенно „обуза нашей страны“, это уже вульгарно», — сказала она в интервью YouTube-каналу POPCAKE.

Несмотря на критику, Ольга Бузова продолжает свою карьеру. Накануне стало известно, что она станет ведущей нового ток-шоу «Это нормально?» вместе с журналистом Дмитрием Дибровым.

«Участники нового ток-шоу постараются угадать, что жители нашей страны считают нормальным, отвечая на остросоциальные вопросы. Победителем станет тот, кто дал больше правильных ответов, совпадающих с позицией большинства россиян», — пояснили в пресс-службе ТНТ.

Какие новости известны про Марию Машкову

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария Машкова после начала СВО обосновалась в США. 19 января в Штатах состоится премьера фильма I.S.S. с ее участием. Артистка сыграла в картине роль астронавта, который стал частью команды, пытающейся предотвратить конфликт между Россией и Америкой.

Народный артист РФ Юрий Назаров эмоционально отреагировал на деятельность артистки за границей.

«Американкой стала, да? Туда ей и дорога! Пусть катится подальше! И чтобы там ей пусто было. И слава богу, что она гражданка Америки теперь. Нам такое не нужно в стране», — заявил он aif.ru.

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