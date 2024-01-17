Кологривый, Бузова, Асти: последние новости российского шоубиза 17 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого обвинили в харассменте на съемочной площадке, а Ольга Бузова станет ведущей новой передачи на канале ТНТ. Что об этом известно, как живет певица Анна Aсти после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, лишат ли ее российского гражданства, каковы последние новости российского шоу-бизнеса?

Какие новости известны про Кологривого

По информации Telegram-канала O!News, актер Никита Кологривый имеет долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

«10 января ФНС выложила в свою базу неоплаченный налог Кологривого на 45 866 рублей. Это, судя по всему, страховой социальный взнос с ИП. У Кологривого есть такой статус с 2021 года», — пишут авторы канала.

Кроме того, коллеги актера рассказали СМИ, что он употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках. Источники Telegram-канала iGustal утверждают, что Кологривый выбирает себе «жертву» из персонала, за которую никто не может заступиться, и «вымещает на ней злость».

«Во-первых, употребляет на съемках как не в себя разные виды препаратов. Во-вторых, выбирает из киношного персонала жертв, за которых никто заступиться не может (как правило, это женщины-ассистентки), и вымещает на них всю злость — орет, унижает и так далее», — сообщили журналисты.

Какие новости известны про Бузову

Ольга Бузова станет ведущей нового ток-шоу «Это нормально?» вместе с журналистом Дмитрием Дибровым. Выходить программа будет на канале ТНТ с понедельника по четверг в 16:00, пишет ТАСС.

«Участники нового ток-шоу постараются угадать, что жители нашей страны считают нормальным, отвечая на остросоциальные вопросы. Победителем станет тот, кто дал больше правильных ответов, совпадающих с позицией большинства россиян», — пояснили ТАСС в пресс-службе ТНТ.

Недавно Бузова рассказала, что раньше стеснялась особенностей своего тела, однако избавиться от комплексов ей помогло телевидение. По словам певицы, с приходом опыта работы в кадре она узнала свои выгодные ракурсы, научилась скрывать недостатки и грамотно преподносить достоинства.

«У меня такие карие глаза, маленький носик, губки бантиком. Но камеры снимают. Камера не передает эту красоту. Я счастлива, что со мной шоу-бизнес стал великим. Со мной шоу-бизнес заиграл. И девочку, в которую когда-то кидали камни многие, сейчас многие ставят в пример», — заявила она Пятому каналу.

Какие новости известны про Анну Асти

Управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи Анне Дзюбе (Асти) гражданства России в 2023 году после участия певицы в «голой» вечеринке.

Известно, что артистка вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у Дзюбы в России действовало ИП, оформленное на украинский паспорт. В феврале исполнительница ликвидировала его и зарегистрировала новое — с российским гражданством.

До сих пор пор остается неизвестным, отказалась ли Анна Aсти от гражданства Украины.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», одним из условий сохранения певице гражданства РФ будет являться отказ от украинского гражданства и публичная поддержка спецоперации.

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