Бузова рассказала, как избавилась от комплексов Ольга Бузова: поверить в себя мне помогло телевидение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова раньше стеснялась особенностей своего тела, однако избавиться от комплексов ей помогло телевидение, сообщает Пятый канал. Как рассказала Бузова в беседе с изданием, с приходом опыта работы в кадре она узнала свои выгодные ракурсы, научившись скрывать недостатки и грамотно преподносить достоинства.

Поскольку это съемочный процесс, и я профессионал, <...> я знаю, как в кадре будет красиво, — подчеркнула знаменитость.

Артистка призналась, что раньше не считала себя красавицей. Так, в школе она стеснялась своего большого размера ноги и «слишком широких» коленей, за которые подвергалась насмешкам одноклассников. Однако затем Ольга поняла, что природные особенности не исправить, и полюбила абсолютно все части своего тела, в том числе колени, не задумываясь, что об этом думают окружающие. При этом, по словам телеведущей, идеальных людей не бывает, и если человек всегда всем доволен, это путь к стагнации.

Также Бузова рассказала, что давно не волнуется о лишних килограммах, так как считает себя прекрасной в любом весе.

Я давно уже перестала взвешиваться. <...> По джинсам и так понятно. Если бока торчат, значит, плюс два. Если джинсики свободны, значит, норм. Поэтому, девчонки, мой совет: выкидывайте весы, — призвала певица.

Ранее Бузова пожаловалась, что артистам приходится постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды. Она призналась, что это «очень тяжело», поскольку постоянные бьюти-процедуры утомляют.