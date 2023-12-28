Анна Asti может остаться без фильма-концерта на фоне «голой» вечеринки Baza: сервис Kion перенес премьеру фильма-концерта Анны Asti

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Asti

Сервис Kion перенес премьеру фильма-концерта Анны Asti, следует из анонса на сайте киносервиса. Сейчас не указана точная дата, когда его смогут посмотреть зрители, хотя ожидалось, что он выйдет на экраны 5 января. По данным Telegram-канала Baza, на изменения в графике могло повлиять участие артистки в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Проект Kion «Путь Феникса» об Анне Asti включал в себя документальный фильм о певице и фильм-концерт. Документальная часть вышла в конце октября, и сейчас она доступна для просмотра на сервисе. Концерт же собирались презентовать во время новогодних праздников. Источники Baza сообщают, что премьера фильма может быть и вовсе отменена.

Ранее сообщалось об отмене новогоднего выступления певицы в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Московской области. Вместо нее на сцену подмосковного концертного зала выйдет Люся Чеботина.

До этого Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи гражданства РФ в 2023 году Анне Асти (Анна Дзюба). Официально ведомство информацию не комментировало. Исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда она получила вид на жительство в РФ.