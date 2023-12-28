Стало известно об отмене новогоднего концерта Анны Asti в Барвихе Mash: новогодний концерт Анны Asti отменили в «Барвихе Luxury Village»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Asti

Новогоднее выступление певицы Анны Asti отменили в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Московской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, артистка лишилась еще 6,5 млн рублей после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Mash сообщает, что билеты на выступление Анны Asti и Владимира Преснякова стоили от 50 до 200 тысяч рублей. Вместо певицы на сцену подмосковного концертного зала выйдет Люся Чеботина.

Ранее выступление Анны Asti также отменили в московском клубе Gipsy, на сцене которого певица должна была появиться в новогоднюю ночь. Из-за этого она лишилась заработка в 6,5 млн рублей, вместо нее в столичном клубе выступит певец Jony.

Уральская компания «Сима-ленд» также отказалась от выступления Анны Asti на новогоднем корпоративе в Екатеринбурге. Вместо нее перед сотрудниками организации споет Полина Гагарина. Комментируя причину замены артистов, представитель компании заявил, что «все всё понимают».

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что заказчики стали отказываться от выступлений певицы Лолиты, которая также присутствовала на «голой» вечеринке Ивлеевой. Так, по некоторым данным, отменен концерт, запланированный на 10 февраля, а выступления 3, 22 и 26 января перешли в статус «под вопросом».