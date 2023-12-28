Еще один концерт Анны Аsti отменили после «голой» вечеринки Ивлеевой Компания «Сима-ленд» отменила концерт Анны Аsti на корпоративе в Екатеринбурге

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Аsti

Уральская компания «Сима-ленд» отказалась от выступления певицы Анны Аsti на новогоднем корпоративе для сотрудников, сообщила заместитель генерального директора компании по связям с общественностью Анастасия Лукичева. По ее словам, которые передает РИА Новости, вместо артистки перед работниками организации выступит Полина Гагарина.

Asti выступать не будет, будет выступать Полина Гагарина, — сказала представительница компании.

Мероприятие должно состояться в Екатеринбурге 29 декабря. Говоря о причинах замены артистов на корпоративе, Лукичева только заявила, что «все всё понимают».

Выступление Анны Asti также отменили в московском клубе Gipsy, где она должна была дать концерт в новогоднюю ночь. Вместо нее на сцену выйдет певец Jony. Организаторы мероприятия заявили, что замена артистов произошла по не зависящим от них причинам.

Ранее сообщалось, что в Тюмени могут отменить концерт певицы Лолиты, которая также стала участницей «голой» вечеринки Ивлеевой, несмотря на ее публичные извинения перед россиянами. С таким призывом к губернатору региона Александру Моору обратились активисты общественного движения «Зов народа».