Концерт Лолиты в Тюмени могут отменить из-за «голой» вечеринки SHOT: концерт Лолиты в Тюмени требуют отменить из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Концерт певицы Лолиты Милявской в Тюмени могут отменить из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, несмотря на публичные извинения певицы, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, с таким призывом к губернатору региона обратились активисты общественного движения «Зов народа».

SHOT сообщает, что общественников возмутило отсутствие реакции со стороны руководства Тюменской филармонии на участие Лолиты в скандальной тусовке, при этом публичные извинения певицы членов «Зова народа» не убедили, активисты считают, что «она совсем не раскаивается».

Ранее Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на сотрудника Дворца культуры «Дружба» подмосковного Чехова сообщил, что запланированное в учреждении на 20 февраля 2024 года шоу Лолиты могут отменить. По данным канала, зрители начали массово сдавать билеты на концерт артистки после ее участия в «голой» вечеринке.

Также сообщалось, что есть желающие сдать билеты на выступления Лолиты в Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне и Королеве, которые запланированы на февраль следующего года.

Лолита сообщила, что общественность требует убрать ее из новогодних телепередач после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Артистка призналась, что не ожидала такого ажиотажа вокруг закрытого мероприятия, но считает это справедливым.