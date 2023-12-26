Лолиту хотят убрать из новогодних передач из-за вечеринки Ивлеевой Лолита заявила, что ее потребовали убрать из эфира из-за вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале сообщила, что общественность требует убрать ее из новогодних телепередач после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка призналась, что не ожидала такого ажиотажа вокруг закрытого мероприятия.

Наверное, справедливо, я привыкла брать на себя ответственность и разделять ее. <...> Я так не люблю, когда как в детском саду звучит — я в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет, у кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться, — сказала Лолита.

Певица добавила, что не хочет оправдываться. Кроме того, подчеркнула Лолита, она шла на светское мероприятие, на арт-выставку, а не на «голую» вечеринку, как ее иронично прозвали.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила мнение, что участников вечеринки Ивлеевой, которая проходила в столичном клубе Mutabor, необходимо исключить из государственной культурной повестки и лишить возможности участвовать во всех светских мероприятиях. Она считает поведение участников вечеринки «неуместным и оскорбительным».

По мнению Останиной, артистам, присутствовавшим на вечеринке, необходимо дать самое строгое наказание, так как у них отсутствует понимание текущей ситуации в стране. Речь идет о проведении специальной военной операции, участники которой уже выступили с осуждением мероприятия. Депутат отметила, что обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку по факту случившегося в клубе.