«Полностью исключить»: в ГД резко высказались о «голой» вечеринке Ивлеевой Останина призвала запретить участникам «голой» вечеринки Ивлеевой выступать в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая проходила в столичном клубе Mutabor, необходимо исключить из государственной культурной повестки и лишить возможности участвовать во всех светских мероприятиях, такое предложение NEWS.ru озвучила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она считает поведение участников вечеринки «неуместным и оскорбительным».

По мнению Останиной, артистам, присутствовавшим на вечеринке, необходимо дать самое строгое наказание, так как у них отсутствует понимание текущей ситуации в стране. Речь идет о проведении специальной военной операции, участники которой уже выступили с осуждением мероприятия. Депутат отметила, что уже обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку по факту случившегося в клубе и ужесточить наказание за «проявление неуважения к общественности». В частности, необходимо сократить присутствие участников вечеринки в публичном пространстве, считает она.

Своим общественным порицанием мы должны показать, что не только не принимаем сам факт произошедшего, но и не хотим видеть их среди людей, которые представляют Россию. <...> Нужно запретить им участие не только в новогодних, а вообще во всех светских мероприятиях и исключить из государственной культурной повестки, — заявила Останина.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее предложила лишить званий «Заслуженный артист России» и «Народный артист России» участников «голой» вечеринки. Кроме того, она призвала сформировать новый регламент, не допускающий участие таких артистов в мероприятиях, организующихся по госзаказу.