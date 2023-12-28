Стало известно, кто выступит вместо Анны Asti в новогоднюю ночь в Москве Певец Jony выступит вместо Анны Asti в московском клубе в Новый год

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Анна Asti

Певец Jony выступит вместо Анны Asti в московском клубе Gipsy в новогоднюю ночь, сообщает официальное сообщество заведения в социальной сети «ВКонтакте». По их данным, выступление артистки отменили по не зависящим от них причинам.

Друзья, по не зависящим от нас причинам выступление Анны Asti переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время. В новогоднюю ночь в «Джипси» для вас выступит обаятельный и талантливый красавчик — сладкоголосый Jony, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выступление Анны Asti в столичном клубе отменили после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По некоторым данным, певица потеряла из-за этого около 6,5 млн рублей. Помимо этого, под угрозой срыва находится ее концерт в Luxury Village. С аналогичным бойкотом также столкнулась певица Лолита, которая присутствовала на тусовке Ивлеевой. Выступление артистки в ночь с 31 декабря на 1 января отменили в московском отеле «Метрополь», на нем она могла заработать примерно 5–6 млн рублей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что участников «голой» вечеринки Ивлеевой могут привлечь к ответственности за распространение порнографии. По ее словам, на публичном мероприятии многие из присутствующих были без одежды, в том числе известные личности.