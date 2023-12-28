Звезд с «голой» вечеринки Ивлеевой могут наказать за порнографию Мизулина: участников «голой» вечеринки Ивлеевой могут наказать за порнографию

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой могут привлечь к ответственности за распространение порнографии, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, которые передает Telegram-канал Readovka, на публичном мероприятии многие из присутствующих были без одежды, в том числе известные публичные личности.

Это мероприятие являлось публичным. На публичном мероприятии по закону запрещено использование нецензурной брани, запрещены различные неприличные моменты. Все это в законе четко зафиксировано. Конечно, там очень четко видна ЛГБТ-пропаганда (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), и в общем-то их можно привлекать даже в каком-то смысле, если эксперты это подтвердят, и за распространение порнографических материалов, потому что многие из лиц были без одежды, включая крайне известных личностей на территории нашей страны, — заявила Мизулина.

Она добавила, что у правоохранителей имелись вопросы к Ивлеевой по уклонению от уплаты налогов с начала 2023 года. Как подчеркнула Мизулина, есть информация, что бизнес блогера дробился различными способами на протяжении длительного времени. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что полиция и налоговые органы обратили внимание на ситуацию с деятельностью Ивлеевой, проводится выездная проверка.

Ранее на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте» отменили трансляцию «Зимнего SHOW», где должны были выступать Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан, которые присутствовали на «голой» вечеринке Ивлеевой. Артистов, принявших участие в тусовке блогера, также исключили из новогодних эфиров и плейлиста.