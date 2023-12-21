«Очень тяжело»: Бузова пожаловалась на трудности своей работы Певица Бузова: артистам постоянно приходится ухаживать за собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова пожаловалась, что артистам приходится постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды. В разговоре с Пятым каналом артистка призналась, что это «очень тяжело». По ее словам, постоянные бьюти-процедуры могут утомлять.

Поверьте, быть красивой — непросто. И это может утомлять. <...> Вообще, быть девушкой очень тяжело. Очень сложно! Это маникюр, педикюр, укладка, наряды — все это в диком темпе, — поделилась певица.

Бузова рассказала, что иногда устраивает себе «дни без макияжа», когда может дать возможность отдохнуть лицу от косметики. По ее словам, она даже отдельно отмечает такие дни в своем графике. Певица подчеркнула, что и без макияжа она выглядит достойно.

Завтра у меня потрясающий день без макияжа. Я его даже записала так в графике — день без макияжа. Мне кажется, я буду безумно счастлива. Конечно, это все прекрасно, красиво, но это утомляет, — добавила артистка.

Бузова ранее заявила, что здоровье должно быть на первом месте, поэтому в холодную погоду она всегда носит шапку. Артистка отметила, что жизнь одна, поэтому себя надо беречь. Певица также вспомнила, что раньше могла позволить себе выйти на мороз в туфлях, но сейчас выбирает заботу о себе.