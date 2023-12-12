«Чулочки и туфельки»: Бузова объяснила, зачем носить шапку зимой Бузова: носить шапку — это забота о себе

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Певица Ольга Бузова уверена, что на первом месте — здоровье и забота о себе, поэтому всегда носит в холода шапку. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru артистка отметила, что жизнь одна, поэтому себя надо беречь.

Больше чая, жидкости. Надевайте шапку. Я начала носить шапку, и это реально работает, это забота о себе. Хотя я вспоминаю себя в 25 лет — я в чулках, в туфельках, море по колено, снег по колено <...> Это называется «мозг», когда ты начинаешь действительно думать о себе, и понимаешь, что из спортзала выбегать быстренько в машину без шапки нежелательно <...> Заботьтесь о себе, берегите себя, жизнь одна, вы у себя одни. А чтобы кайфовать всю жизнь, нужно себя беречь, — заявила артистка.

Недавно Бузова рассказала, что для нее деньги — лишь средство достижения целей, которое дает свободу и позволяет радовать друзей и близких. Знаменитость призналась, что финансы не являются для нее чем-то критически важным, потому что она гораздо больше ценит эмоции.

До этого актриса Наталья Рудова заявила, что своим успехом Бузова обязана трудолюбию и «поцелованности Богом». Она подчеркнула, что является большой поклонницей артистки и слушает ее треки. Рудова также напомнила, что снималась в одном из клипов певицы.