Анну Асти и Лолиту не лишат гражданства России? Кто встал на защиту певиц

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анна Асти и Лолита Милявская

В отношении певиц Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) и Лолиты Милявской, посетивших «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, не будут проводить проверку условий получения российского гражданства. Кто помог артисткам и что известно об их паспортах?

Почему Асти и Лолиту не лишат гражданства России

Согласно информации Telegram-канала «Образ будущего», правоохранительные органы не станут проверять украинку Анну Асти на предмет законности получения гражданства России. Как пишет источник, ключевую роль в этом сыграла журналистка Ксения Собчак.

«Ксения Собчак добилась отмены проверки правоохранителями условий получения гражданства Анны Асти», — сообщает «Образ будущего».

Telegram-канал отмечает, что помощь Собчак в этом контексте потребовалась и Лолите Милявской, которую ресурс называет «гражданкой Украины». Источник отмечает, что свою роль сыграла и помощь жителям Белгорода со стороны артистки.

«Также услуги лоббирования израильской журналистки [Собчак] пригодились гражданке Украины Лолите Милявской, чья помощь переселенцам из Белгорода дала возможность одной (1) семье снять квартиру на один месяц в безопасной деревне», — пишет «Образ будущего».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лолита Милявская

За что Анну Асти могли лишить гражданства России

После посещения 20 декабря «голой» вечеринки Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи Асти гражданства России в 2023 году. Об этом сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», само ведомство официальных комментариев не давало.

Известно, что в 2020 году певица вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Тогда она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у певицы в России действовало ИП, оформленное на украинский паспорт. В феврале Асти ликвидировала его и зарегистрировала новое с российским гражданством.

При этом до сих пор остается неизвестным, отказалась ли артистка от гражданства Украины.

Какое гражданство у Лолиты

В январе 2023 года Лолита прокомментировала введение Киевом санкций против нее. В соответствующем перечне певица указывалась как гражданка Украины. На своей странице в одной из социальных сетей исполнительница призналась, что у нее есть не только российский паспорт, но и израильский. При этом она опровергла наличие у нее украинского гражданства.

«Нашла себя (в санкционном списке Украины. — NEWS.ru), выяснилось, что я гражданка России. Подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины — не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения», — написала Лолита.

Информации о том, что компетентные органы могут заняться проверкой условий получения Лолитой российского гражданства, не было.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Анна Асти

Как Анна Асти относится к СВО

12 января председатель комитета по социальной политике Саратовской облдумы Роман Грибов потребовал отмены в Саратове концерта Анны Асти из-за «отсутствия четкой позиции по поддержке специальной военной операции». Выступление артистки в местном ледовом дворце «Кристалл» запланировано на 26 марта.

«В Саратове вновь планируются концерты артистов с неоднозначной репутацией. 26 марта Саратов собирается посетить некая Анна Асти — одна из героинь „голой“ вечеринки Ивлеевой в клубе „Мутабор“. Настоящая фамилия Асти — Дзюба, она уроженка города Черкассы, что на Украине. Ни разу не высказалась в поддержку проведения специальной военной операции. Несмотря на это, ей собираются предоставить площадку ЛДС „Кристалл“ для концерта. Вопрос ответственным за это чиновникам: что для вас важнее — деньги или наша Родина?» — написал Грибов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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