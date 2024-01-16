Долги по налогам, игра хуже кота, харассмент: за что пристыдили Кологривого

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый оказался в немилости после критики в адрес коллег. Какие слухи о нем распространяются, что говорят об актерском таланте артиста?

За что Никиту Кологривого обвинили в харассменте

Коллеги актера рассказали, что артист употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал iGutsal. Источники канала сообщили, что Кологривый выбирает себе из персонала «жертву», за которую никто не может заступиться, и «вымещает на ней злость».

«Во-первых, употребляет на съемках как не в себя разные виды препаратов. Во-вторых, выбирает из киношного персонала жертв, за которых никто заступиться не может (как правило, это женщины-ассистентки), и вымещает на них всю злость — орет, унижает и так далее», — говорится в сообщении канала.

Правда ли, что у Никиты Кологривого долги по налогам

Telegram-канал O!News сообщил, что у актера, сыгравшего Кощея в «Слове пацана», есть долги перед ФНС. По информации журналистов, в базе ведомства числится неоплаченный налог звезды на 45 866 рублей. O!News предполагает, что эта сумма — страховой социальный взнос с ИП.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

Что не так с игрой Никиты Кологривого

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» за пренебрежение к актерам Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову. Журналист заявил, что из Кологривый получился актер хуже, чем из его кота, который выпрашивает еду.

«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого [режиссер Жора] Крыжовников снял в своем [сериале]», — сказал Кушанашвили, подчеркнув, что актер «перехвален сверх всякой меры».

Журналист подчеркнул, что Смоктуновский — актер, который относится к сфере сакрального и является частью культуры. По его мнению, люди, негативно высказывающиеся о нем, Абдулове и других великих артистах, расстаются с чувством реальности.

За что невзлюбили Никиту Кологривого

Актер в одном из старых интервью заявил, что считает Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными актерами. Молодой артист счел все их роли скучными для него.

«А как? А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет. Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист. Из старого поколения, допустим, мне нравится Олег Даль. Мне нравится Караченцов, мне нравится Иван Бортник. Сейчас из таких пластических артистов я бы назвал Золотухина. Там множество артистов. Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны», — откровенничал Кологривый в интервью Пятому каналу.

При этом актер подчеркнул, что из советской плеяды ему близка игра Олега Янковского и Василия Шукшина. Среди современников Кологривый отметил Сергея Гармаша.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

Недавно Кологривый обрушился с критикой на Данилу Козловского, сыгравшего в фильме «Духless». По его мнению, на артиста просто надели костюм и сказали, как разговаривать.

«Ну вот „Духless“... Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в „Роллс-Ройс“, скажи ему разговаривать вот таким голосом (полушепотом. — NEWS.ru), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — заявил Кологривый.

До этого звезда «Слова пацана» подверг критике идею возможности стать профессиональным актером без профильного образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

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