«Игра хуже кота»: Кушанашвили резко ответил Кологривому за Смоктуновского Кушанашвили раскритиковал игру актера из сериала «Слово пацана» Кологривого

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили в новом выпуске своей авторской программы «Каково?!» раскритиковал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого за пренебрежение к таким артистам, как Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. Журналист заявил, что из Кологривого актер хуже, чем его голодный кот.

Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, — это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого [режиссер Жора] Крыжовников снял в своем дерьме, — сказал Кушанашвили.

Журналист подчеркнул, что Кологривый «перехвален сверх всякой меры». Кушанашвили добавил, что Смоктуновский — актер, который относится к сфере сакрального и является частью культуры памяти. По его мнению, люди, негативно высказывающиеся о нем, Александре Абдулове и других великих артистах, утрачивают чувство реальности.

Кологривый в одном из интервью заявил, что считает Абдулова и Смоктуновского переоцененными актерами. Он также говорил, что все их роли были скучными для него.

Ранее Кушанашвили выразил мнение, что актеры из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» скоро будут забыты публикой. По мнению ведущего, единственный, у кого есть шанс самоутвердиться, — это Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса. Так журналист ответил на другое интервью Никиты Кологривого, в котором артист критически высказался о коллегах и «Слове пацана».