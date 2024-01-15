Мария Миронова оболгала отца? Что она сказала о легендарном актере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Миронова

Народная артистка Российской Федерации Мария Миронова оболгала своего отца народного артиста РСФСР Андрея Миронова, считают пользователи Сети. Что она сказала об артисте, как сейчас живет и снимается ли в российском кино?

Что Мария Миронова сказала о звании отца

В беседе с поклонниками в социальных сетях актриса заявила, что ее отец не хотел получать от государства никаких наград. Она объяснила это тем, что именитый артист не верил в будущее советской России.

«Главное, уже народная артистка России! А почему вашему великому отцу не давали народного артиста СССР? — написала одна из пользовательниц.

«По правде: не хотел получать, т. к. в СССР не очень верил», — ответила ей Миронова.

В комментариях актрисе напомнили, что Миронов получил звание народного артиста РСФСР еще в 1980 году. Актриса была удостоена звания народной артистки России в 2020 году.

Что сказали в РФ о словах Марии Мироновой

Актер Станислав Садальский в разговоре с NEWS.ru назвал выдумкой слова Мироновой о неверии отца в страну, в которой жил и работал, а также о нежелании получать от нее награды. В качестве аналогии к этой ситуации Садальский привел поступки детей других именитых артистов.

«Мне нравятся воспоминания детей, при жизни их никогда не было. Как у Никиты Высоцкого, который стал выпускать водку с папой, как дочь Рязанова, которая нарушила его волю. Жену Нину Скуйбину похоронили на Новодевичьем кладбище, он хотел быть похороненным рядом с ней, сказал: „Я лягу с ней вместе в могилу“. Вот они сидят и могут придумывать все что угодно. Так и дочь Миронова. Придумывает все что угодно», — заявил Садальский.

Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука». Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой

Где сейчас Мария Миронова

Артистка несколько раз негативно высказывалась о проведении российской спецоперации на Украине. При этом Миронова рассказала в интервью Hello!, что для себя не рассматривает переезд в другую страну.

«Конечно, это очень грустная ситуация, и очень хочется того объединения, которое было раньше. Я безумно по этому скучаю. Понимаю, что и здесь мое существование чуть-чуть оторвано, но при этом трудно представляю отъезд. Какой-то гармонии точно нет. Для гармонии, мягко говоря, и не время сейчас», — откровенничала артистка.

После начала СВО Миронова часто посещала Израиль вместе с младшим сыном Федором, о чем рассказывала в социальных сетях. В апреле она написала пост о Дне памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.

«Я испытываю огромную гордость за то, что никто не забыт. Такое маленькое государство, но такое цельное в любви и отношении к людям. Любимый Израиль, сил тебе», — написала актриса, за что впоследствии на нее обрушилась волна критики со стороны российской аудитории.

Летом 2023 года Садальский рассказал об «уходе» Мироновой из театра «Ленком». Однако актриса отвергла эту информацию и заявила, что у нее нет «никакого конфликта с родным театром».

«Для меня это техническая ситуация, связанная с большим количеством съемок и выпуском моего независимого продюсерского спектакля. Я остаюсь в спектакле „Шут Балакирев“, но, к сожалению, в силу занятости и маленького ребенка не смогу принимать участие в новых постановках», — объяснила тогда артистка.

В начале года на экраны вышел фильм «Холоп-2», в котором вместе с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой сыграла и Миронова. Во время премьеры она рассказала NEWS.ru, как едва не покалечилась в сцене с супом.

«Клим [Шипенко] все время шутил, что суп должен быть очень горячим. Он говорил: мне хочется, чтобы, когда его вынесли, шел пар как от кипятка в кадре. А я понимаю, что в этом же кадре на меня его льют, собственно говоря. Я говорю: „Клим, а это так принципиально важно? Я, конечно, могу пожертвовать своим лицом, но это будет на один дубль“», — рассказала тогда актриса.

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