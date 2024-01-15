«Играет хуже моего кота»: кто поставил Кологривого на место за критику

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый дал несколько интервью, в которых жестко раскритиковал коллег по цеху и российскую киноиндустрию. Кто осадил артиста за его колкие высказывания?

Почему Кологривого сочли переоцененным актером

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» за пренебрежение к актерам Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову. Журналист заявил, что из Кологривого актер хуже, чем его кот, выпрашивающий еду.

«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого [режиссер Жора] Крыжовников снял в своем [сериале]», — сказал Кушанашвили, подчеркнув, что Кологривый «перехвален сверх всякой меры».

Журналист подчеркнул, что Смоктуновский — актер, который относится к сфере сакрального и является частью культуры. По его мнению, люди, негативно высказывающиеся о нем, Абдулове и других великих артистах, расстаются с чувством реальности.

Фото: Пресс-служба WINK Никита Кологривый

За что высмеяли Кологривого

Кологривый в одном из старых интервью заявил, что считает Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными актерами. Молодой артист счел все их роли скучными для него.

«А как? А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет. Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист. Из старого поколения, допустим, мне нравится Олег Даль. Мне нравится Караченцов, мне нравится Иван Бортник. Сейчас из таких пластических артистов я бы назвал Золотухина. Там множество артистов. Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны», — откровенничал Кологривый в интервью Пятому каналу.

При этом актер подчеркнул, что из советской плеяды ему близка игра Олега Янковского и Василия Шукшина. Среди современников Кологривый отметил Сергея Гармаша.

«Я просто считаю, что нам генетически ближе Шукшин. И мне бы хотелось, очень бы хотелось для людей быть Шукшиным. <...> Как мне тоже отец завещал, он говорил: «Будь таким артистом, чтобы люди тебя за своего принимали, чтобы они не думали, что ты где-то там», — заявил Кологривый.

Фото: Пресс-служба WINK Никита Кологривый

Кого еще из актеров критиковал Кологривый

Недавно Кологривый обрушился с волной критики на Данилу Козловского. По его мнению, на артиста просто надели костюм и сказали, как разговаривать.

«Ну вот „Духless“... Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в „Роллс-Ройс“, скажи ему разговаривать вот таким голосом (полушепотом. — NEWS.ru), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — заявил Кологривый.

До этого звезда «Слова пацана» подверг критике идею о возможности стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. <...> Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. <...> Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал актер.

Говоря о «Слове пацана», Кологривый заявил, что в сериале видно артистов, кто «действительно знает, что такое эта жизнь», а кто «играет, что знает эту жизнь». Актер подчеркивал, что ему не нравятся люди, которые хвалят проект, хотя и не разобрались в нем. Он добавил, что сыграть Кощея ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере в отличие от Янковского и других.

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