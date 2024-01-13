«Дело не во мне»: Лолита отреагировала на отмену концерта в Омске Лолита назвала предсказуемой отмену своего концерта в Омске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала, что была готова к отмене своих выступлений после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка назвала отмену концертов предсказуемой, однако она больше переживает не за себя, а за организаторов и свою команду, передает портал «СуперОмск». Певица добавила, что является сторонницей философии стоицизма, которая учит ее «держать удар».

Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило двух лет ковида без работы, — сказала Лолита.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что концерт Милявской в Омске, намеченный на 27 марта, отменили после бунта местных общественников из-за участия артистки в «голой» вечеринке. По данным канала, поводом для отмены послужило заявление местного Совета атаманов казачьего народа. До этого выступления Лолиты отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

По данным канала, договоренности с омским Минкультом о проведении концерта были достигнуты полгода назад, но контракт подписан не был. Также сообщается, что билеты в рамках тура в честь 60-летия Лолиты до сих пор можно купить онлайн по цене от 2 до 5 тысяч рублей.