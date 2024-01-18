Никита Кологривый: последние новости 18 января, критика, фильмы, скандалы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Кологривый

Актера Никиту Кологривого обвинили в харассменте на съемочной площадке. Кроме того, выяснилось, что он имеет долги перед налоговой службой. Что об этом известно, кого критиковал звезда сериала «Слово пацана», какие проекты с ним выйдут в ближайшее время?

Кто обвинил Кологривого в харассменте

Коллеги Никиты Кологривого рассказали СМИ, что он употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках. Источники Telegram-канала iGustal утверждают, что актер выбирает себе «жертву» из персонала, за которую никто не может заступиться, и «вымещает на ней злость».

«Во-первых, употребляет на съемках как не в себя разные виды препаратов. Во-вторых, выбирает из киношного персонала жертв, за которых никто заступиться не может (как правило, это женщины-ассистентки), и вымещает на них всю злость — орет, унижает и так далее», — пишут журналисты.

Что известно о долгах Кологривого

По информации Telegram-канала O!News, актер Никита Кологривый имеет долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Так, в базе ведомства числится неоплаченный налог звезды сериала «Слово пацана» на 45 866 рублей.

«10 января ФНС выложила в свою базу неоплаченный налог Кологривого на 45 866 рублей. Это, судя по всему, страховой социальный взнос с ИП. У Кологривого есть такой статус с 2021 года», — пишут авторы канала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кого критиковал Кологривый

Никита Кологривый подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал артист в интервью Эльдару Джарахову.

Кроме того, он раскритиковал Данилу Козловского, заявив, что на актера просто надели костюм и сказали, как разговаривать в картине «Духless».

«Ну вот „Духless“... Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в „Роллс-Ройс“, скажи ему разговаривать вот таким голосом, полушепотом, немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — прокомментировал Кологривый.

Также он говорил, что считает Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными актерами.

«А как? А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет. Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист. Из старого поколения, допустим, мне нравится Олег Даль. Мне нравится Караченцов, мне нравится Иван Бортник. Сейчас из таких пластических артистов я бы назвал Золотухина. Там множество артистов. Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны», — признавался артист Пятому каналу.

Кто ответил Кологривому

Александра Бортич на фоне критики Никиты Кологривого подтвердила в соцсетях, что у нее отсутствует профессиональное образование. Она рассказала, что дважды пыталась поступить в театральное училище, однако не прошла вступительные экзамены.

«Я всегда просто была собой. Возможно, это и бесит людей. Я не знаю. Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да. Хотела бы я сделать иначе? Думаю, нет. Плюс я никогда не позволю себе обсуждать свое отношение к этим проектам в публичном поле. Никогда. То же самое про коллег. Это просто непозволительно», — прокомментировала Бортич.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александра Бортич

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал Кологривого за пренебрежение к актерам Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову. Он заявил, что из звезды сериала «Слово пацана» получился актер хуже, чем из его кота, который выпрашивает еду.

«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого режиссер Жора Крыжовников снял в своем сериале», — сказал Кушанашвили.

Какие проекты с Кологривым выйдут в ближайшее время

В 2024 году выйдут проекты «Степные боги», «Момент истины», «Скрытые мотивы», «Последний богатырь. Наследие», «Подростки», «Чистые», «Затерянные в городе» и «Комбинация» с участием Никиты Кологривого.

Артист сейчас также задействован в постановках «Собака на сене» и «Алиса в стране чудес».

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