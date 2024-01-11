Как изменились жизни Кологривого и других актеров после «Слова пацана»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Wink

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым обсуждаемым кинособытием конца 2023 года. Актеры, снявшиеся в проекте, моментально стали узнаваемыми и популярными. Что изменилось в их жизни после выхода сериала и как повлияла на артистов популярность — в материале NEWS.ru.

Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль, по запросам в интернете обошла мать

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в «Слове пацана» в роли Айгуль, девушки Марата. По сюжету ее насилует один из взрослой группировки, затем девушку травят, и в конце сериала она погибает.

Режиссер Жора Крыжовников рассказывал, что заметил Анну Пересильд на фестивале «Короче» и мгновенно принял решение об ее участии в сериале. Впоследствии родители Анны высоко оценили «Слово пацана» и актерскую работу своей дочери.

Впервые Анна снялась в кино в 2018 году: она сыграла в фантастическом фильме «Черновик» по мотивам романа Сергея Лукьяненко. Дочь Пересильд также можно увидеть в «Цое», «Нежности-2», «Первом снеге», «Тибре», но роль в «Слове пацана» стала для нее особенной.

«2023-й кардинально изменил мою жизнь», — написала девушка в своем Telegram-канале, за обновлениями которого следят более 700 тысяч пользователей.

Юлия Пересильд рассказала, что поклонники ее дочери постоянно звонят ей на телефон и просят пригласить поговорить Аню, они также не стесняются подходить к девочке в общественных местах.

По словам Юлии, поле выхода сериала ее дочь стала популярнее нее. «Запросы по мне (а я в космос летала) — 220 тысяч, запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: „Я зачем в космос летала, Аня?“», — рассказала Пересильд в интервью YouTube-шоу «Света вокруг света».

В 2024 году с участием Анны Пересильд выйдет сериал «Черновик», он был запланирован еще давно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Пересильд

Пацан Пальто записал трек

Исполнитель одной из главных ролей Пальто Леон Кемстач с выходом сериала начал активно развивать свои социальные сети. В декабре за две недели он набрал миллион подписчиков в своем Telegram-канале.

Леон — пасынок актера Антона Богданова, исполнителя роли Антохи в «Реальных пацанах», и предпринимательницы Лауры Кемстач, которая стала его агентом. Вместе с семьей мальчик живет в Дубае и учится в филиале британской школы Repton School.

В учебном заведении длинные зимние каникулы, и в конце декабря Леон с родителями приехал в Москву. Вместе с мамой молодой человек активно посещал кинопремьеры и другие светские мероприятия, он также выпустил трек «Как быть» — эту песню его герой поет в ресторане. Автор песни Игорь Крутой, с которым сфотографировался Леон, в целом положительно оценил его исполнение.

«Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников. В ней юношеская непосредственность, наивность и открытость исполнителя дают хиту совершенно необычное звучание и новую жизнь», — отметил Крутой.

После выхода «Слова пацана» Леону, для которого это была вторая роль в жизни, стали поступать предложения. В частности, его позвали на пробы на главную роль в фантастическом фильме «Летающий пацан» о мальчике, который обнаруживает у себя суперспособность летать.

Фото: Пресс-служба WINK Леон Кемстач в сериале «Слово пацана»

Между тем его мама Лаура Кемстач неоднократно говорила, что они осторожно относятся к предложениям, которые посыпались на юного актера.

«Мы решили взять паузу. И он тоже. Он устал. Были предложения, но отказались пока. Не настолько сильные сценарии. Гнаться за славой условно, за деньгами, большими проектами...» — отметила Лаура Кемстач.

Актер пока не принял решения о поступлении в актерский вуз — по программе британской школы ему учиться еще целых три года, но он готов связать свое будущее с кино.

«Связывать с этим свою жизнь он, наверное, планирует, но до какого времени, наверное, сказать сложно», — поделилась Лаура Кемстач.

Пацаны Марат и Турбо ушли из театров

Интересы Рузиля Минекаева, Вячеслава Копейкина и Ярослава Могильникова представляет один агент Елена Чигвинцева. Она рассказала NEWS.ru, что в этом году выйдут новые проекты с участием ребят: Рузиль Минекаев снялся в сериале Валерия Тодоровского «Подслушано в Рыбинске», Ярослав Могильников — в криминальной комедии «Юг», Слава Копейкин — в ленте «На автомате». У всех актеров ведущие роли, но, как подчеркнула агент, работа над этими проектами началась еще до выхода «Слова пацана».

Фото: Пресс-служба WINK Рузиль Минекаев в сериале «Слово пацана»

Чигвинцева рассказала, что, несмотря на то что январь считается в киноиндустрии мертвым сезоном, всем трем актерам поступает довольно много предложений о новых съемках, но они соглашаются не на все.

«Мы очень аккуратно, выборочно относимся к предложениям и ждем чего-то такого от уважаемых режиссеров, сценаристов, драматургов. Ребятам нужно поддерживать уровень актерского мастерства и сыгранных ролей (в сериале „Слово пацана“. — NEWS.ru)», — сказала агент.

Актерам поступает много коммерческих предложений о рекламе и об участии в тематических вечеринках в стиле «Слова пацана», которые проходят по всей стране. Так, например, Рузиль Минекаев активно ведет блог во «ВКонтакте» и недавно рекламировал бордовый спортивный костюм, который носил его герой Марат.

По словам агента Елены Чигвинцевой, в связи с занятостью в кинопроектах Рузиль Минекаев ушел из театра Современной пьесы, а Слава Копейкин — из Российского академического молодежного театра (РАМДТ).

«Мы еще на „Слове пацана“ измучились. Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день — в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров», — призналась Чигвинцева.

После выхода сериала фанаты стали звонить актерам, всем троим пришлось сменить мобильные номера.

Пацан Зима сыграл аутиста в новом проекте

Исполнитель роли пацана по кличке Зима Лев Зулькарнаев рассказал NEWS.ru, что не был готов к такому ажиотажу вокруг сериала, хотя и был уверен в высоком качестве кинопродукта.

«Люди узнают на улице и подходят, другое внимание совершенно и от индустрии, и от СМИ. Но это вещи для меня очевидные, я за ними наблюдаю со стороны. Главное, что это внутренне меня не меняет и не должно менять, в том смысле, что я остаюсь с собой, со своей внутренней гармонией. Потому что часто такие вещи могут отвлекать, разрушать, уводить в сторону от сути, и понятно, что они проходящие, временные, связаны с конкретным запросом. Единственное, что остается, — это ты и твое дальнейшее существование в профессии», — сказал NEWS.ru актер.

По словам Льва Зулькарнаева, в этом году в онлайн-кинотеатрах выйдут два сериала с его участием — «Жвачка» и «Она такая классная». Во втором из них актер сыграл главного героя.

«У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом», — говорит Лев.

Зулькарнаев продолжает работать в Театре наций, где он задействован в трех постановках, и в театре «а39».

«Преимущественно в театре „а39“. Это независимый театр, который создан на базе нашей Гитисовской мастерской Олега Григорьевича Кудряшова. Мое главное место существования там», — пояснил NEWS.ru Зулькарнаев.

Кащей Кологривый раскритиковал коллег по «Слову пацана»

До выхода сериала «Слово пацана» 29-летний Никита Кологривый уже был востребованным актером. Пока на 2024 год, согласно открытым источникам, у него запланировано пять кинопроектов: «Комбинация», «Последний богатырь. Наследие», «Чистые», «Степные боги», «Скрытые мотивы».

Ожидается, что ретросериал «Комбинация» о популярной в СССР женской поп-группе, который выйдет осенью, станет конкурентом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В «Комбинации» у Кологривого главная роль: он сыграл продюсера группы Александра Шишинина.

Недавно актер дал большое интервью блогеру Эльдару Джарахову. В нем Кологривый пристыдил своих молодых коллег из сериала, на которых свалилась слава, по его мнению, не совсем заслуженная.

«А сейчас всеобщее мнение: „Слово пацана“ — это классно. При этом многие ни черта не разбираются, что там (в сериале. — NEWS.ru) происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты и как работают. Достойны ли они тех оваций, которые вы раздаете? Или есть сериалы, в которых артисты работают куда круче и пронзительнее? Я считаю, что „Слово пацана“ — сильный рекламный ход. Для молодежи. Эта работа была легкой для меня», — заявил Кологривый.

Никто из молодых актеров, снявшихся в сериале, пока не комментировал слова Никиты Кологривого.

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