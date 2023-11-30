Актер «Слова пацана» Кемстач: «Конец 1980-х — максимально ужасающее время» Актер Кемстач: сериал уж точно не показывает, что группировки — это круто

Фото: Пресс-служба WINK

Леон Кемстач

15-летний актер Леон Кемстач сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» главную роль — члена банды подростков по кличке Пальто. Отчим юного артиста Антон Богданов, сыгравший Антоху в «Реальных пацанах», мама — предпринимательница Лаура Кемстач. NEWS.ru поговорил с Леоном о том, как он получил главную роль и какие отношения у него сложились с партнерами по площадке, Иваном Янковским и Рузилем Минекаевым, режиссером Жорой Крыжовниковым.

Как Саша Петров помог Леону Кемстачу попасть в сериал

— Леон, в «Слове пацана. Кровь на асфальте» — ваша первая главная роль. Как ее получили?

— Вы правильно заметили: до этого у меня был очень небольшой опыт, играл в фильмах роли последнего плана. Со «Словом пацана» получилась смешная история. Мы с друзьями пошли в магазин, чтобы купить лимитированные кроссовки. Потом я, друзья и моя мама сидели в кафе, и она показала, что друг нашей семьи Саша Петров выложил пост о том, что проходит кастинг в сериал в «Слово пацана». Мама зарядилась этой идеей, а я серьезно это не воспринял. Мы отправили «визитку», и я об этом забыл.

Через какое-то время мама говорит: «Леон, нас зовут на кастинг, надо ехать в Москву» (семья жила в Петербурге. — NEWS.ru).

Учитывая то, какая была конкуренция между ребятами-актерами, это было невообразимо, что мне досталась главная роль.

Фото: Личный архив Антон Богданов, Леон Кемстач и Лаура Кемстач Фото: Личный архив Антон Богданов, Леон Кемстач и Лаура Кемстач Фото: Личный архив Антон Богданов, Леон Кемстач и Лаура Кемстач Фото: Личный архив Антон Богданов, Леон Кемстач и Лаура Кемстач Фото: Личный архив Лаура Кемстач и Леон Кемстач Фото: Личный архив Лаура Кемстач и Леон Кемстач Фото: Личный архив Леон Кемстач Фото: Личный архив Леон Кемстач Фото: Личный архив Леон Кемстач Фото: Личный архив Леон Кемстач Фото: Личный архив Фото: Личный архив

Откуда 15-летний актер узнал, как жили в конце 1980-х годов

— В сериале ключевой момент — время, конец 80-х. Как узнали о той эпохе?

— Я смотрел ролики на YouTube, бабушка с дедушкой рассказывали. Это все было максимально ужасающе, непростое было время, люди работали, чтобы выживать. Я считаю, что какое бы ни было положение в мире, стране, надо всегда оставаться человеком.

— С вашим героем Андреем по кличке Пальто у вас есть что-то общее?

— У нас с Андреем сходство в том, что у обоих есть чувство справедливости.

— Сложно было играть переход Андрея из чушпана, то есть обычного, хорошего мальчика, в пацана?

— В первых двух сериях, когда Андрей еще был чушпаном, ничего сложного не было: простой парень, хотя, конечно, и тогда в нем чувствуется энергия героя. Играть было надо, где идет перевоплощение в Пальто — это его кличка, которую ему дали в банде. Мне не было особенно сложно. Я читал сценарий, и мы с Андреем Николаевичем (режиссером Жорой Крыжовниковым. — NEWS.ru) все обговаривали, судить зрителям, как у меня получилось.

«Все сцены с драками были сложнее»

— Как строилось ваше взаимодействие с Крыжовниковым?

— Обычно если у нас следующая сцена значимая, ее надо выделить, Андрей Николаевич звал меня к себе, и мы с ним обсуждали, где надо больше игры, где меньше. Он не только превосходный режиссер, но и безупречный учитель: он многому меня научил прямо на площадке, и я ему безумно за это благодарен.

Фото: Пресс-служба WINK Леон Кемстач

— Ваш отчим Антон Богданов, известный по роли Антохи в «Реальных пацанах», вам помогал?

— Отчим помогал, но не так, чтобы мы с ним перед каждым съемочным днем сидели и репетировали. Он дал мне наставления с точки зрения актерской в начале съемок, сказал пару слов, которые помогли мне понять, что и как нужно делать, как влиться в процесс. Конечно, если я что-то не понимал, я ему звонил, писал — и он мне отвечал, и это очень помогало.

— Какая сцена в «Слове пацана» для вас была самой сложной, драматической?

— На данный момент, пока идет сериал, назвать ее не могу, она будет в конце. Если обобщить, то не было таких прям очень трудных сцен, хотя, конечно, все сцены с драками были сложнее, чем диалоговые. Но все было на профессиональном уровне, работали каскадеры. Было такое, что мы с Рузилем (исполнитель второй роли в фильме. — NEWS.ru) на репетициях «заряжали» друг другу, но были слабенькие удары.

Какие отношения сложились у Кемстача с Иваном Янковским

— У вас с Рузилем много совместных сцен, по сюжету вы друзья. Как было с ним вместе играть?

— Он друг, как в сериале наши герои дружат, так и в жизни мы с ним общаемся. Рузиль — большой молодец, и у нас с ним получился прекрасный дуэт.

— Как общались с Иваном Янковским, у которого тоже значительная роль вернувшегося из Афгана парня?

— Иван Янковский — друг нашей семьи, мой отчим с ним много работал. Он не только отличный как актер, но и как человек, товарищ. Пока мы с ним не встретились на съемках, я с ним не общался особо. Он мог зайти к нам в вагончик, спросить: «Как дела, пацаны?», предложить: «Давайте сцены порепетируем». Мы с ним много разговаривали о жизни, пару раз завтракали и ужинали вместе. От Вани у меня только положительные эмоции.

Фото: Пресс-служба WINK Иван Янковский

«Сериал уж точно не показывает, что группировки и банды — это круто»

— У сериала высокий рейтинг. Чувствуете к себе интерес?

— Конечно, появились поклонники, и я ценю каждого своего фаната. Мне много пишут, поддерживают, внимания много ко всем актерам сериала.

— Как вы понимаете замысел режиссера, что он хотел донести сериалом о пацанах?

— Чтобы понять посыл сериала, надо досмотреть его до конца и не делать поспешных выводов. Он уж точно не показывает, что группировки и банды — это круто, он не побуждает создавать молодежные объединения. Это не только опасно, это глупо: в современном мире много других сфер, где можно показать себя и развиваться, тогда у людей не было выбора.

Собирается ли Кемстач стать актером

— После успеха в сериале станете актером?

— Сейчас появилось большое количество поклонников, которые ждут и хотят смотреть проекты со мной, есть мотивация над этим работать. Я уверен, что продолжу свой путь как актер.

Фото: Пресс-служба WINK Со съемок сериала «Слово пацана»

— Какие фильмы вы сами смотрите?

— Мне нравятся такие, которые посмотрел — и пару дней думаешь. Мне понравился «Бегущий по лезвию» с Райном Гослингом. Он очень круто сыграл и входит в топ моих любимых актеров.

— Чем увлекаетесь, кроме кино?

— Люблю заниматься спортом, боевыми искусствами, часто хожу в зал. Чтение книг — мое хобби, мне нравится развиваться во всех планах и становится лучшей версией себя. Я люблю языки учить. Я в совершенстве, не побоюсь сказать, знаю английский, учу испанский, французский, китайский и, конечно, арабский.

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