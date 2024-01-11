Новое реалити с Волей, сериал о пошлом медведе Теде: что смотреть на неделе

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Стальная хватка»

В четверг, 11 января, в российских кинотеатрах выходят спортивная драма «Стальная хватка» о легендах рестлинга братьях фон Эрих и боевик «Последний наемник» с Лиамом Нисоном в главной роли. Западные платформы представят мини-сериал «Третий лишний» и четвертый сезон «Настоящего детектива», а на ТНТ стартует продолжение реалити «Однажды в Самарканде». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Стальная хватка»

Премьера: 11 января.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Лили Джеймс.

Зачем смотреть: байопик о «родовом проклятии» семьи рестлеров, в котором спорт уступает место пронзительной человеческой драме.

Режиссер и сценарист Шон Дуркин («Гнездо», 2020) экранизировал неординарную историю американского семейства рестлеров. Сюжет фильма повествует о семье фон Эрих. Отец семейства не добился больших успехов на ринге, однако направил все силы на то, чтобы сыновья продолжили его дело и достигли первенства в рестлинге. Постепенно талантливые спортсмены Кевин и Дэвид фон Эрих покоряют индустрию, в то время как их младший брат мечтает о музыкальной карьере.

Вскоре к ним присоединяется еще один брат — Керри, который забросил легкую атлетику после бойкота США Олимпийских игр в СССР. Кевин, Дэвид и Керри добиваются серьезных результатов на ринге, но их успехи омрачают следующие одно за другим страшные события, затрагивающие именно молодых фон Эрихов. Старший брат Кевин связывает это с «родовым проклятием», начавшимся со смерти первого сына Фрица.

Западные критики отмечают эмоциональный сюжет, прекрасный актерский состав и неординарную режиссуру. Фильм заслуживает внимания, даже если рестлинг никогда не был в числе ваших интересов.

«Третий лишний»

Премьера: 11 января.

Где смотреть: Peacock.

В ролях: Сет МакФарлейн, Макс Буркхолдер, Джорджиа Уигэм.

Зачем смотреть: предыстория приключений плюшевого проказника из одноименной дилогии «Третий лишний». По сюжету 16-летний подросток Джон (Макс Буркхолдер) пытается справиться с ужасами старшей школы и пубертата. Как и в последующих частях, все испытания он проходит вместе с живой игрушкой — медведем Тедом (Сет МакФарлейн). Друзья постараются вместе дать отпор хулиганам и найти подруг. Зрители увидят много черного юмора с пошлыми шутками, насилием и сексом. Приятный бонус — все эпизоды выйдут в один день.

К озвучиванию Теда вернулся Сет МакФарлейн, который также выступил создателем шоу, его режиссером и продюсером. Оригинальный «Третий лишний» с Марком Уолбергом вышел в 2012-м и собрал 549 миллионов долларов. Сиквел последовал в 2015-м и заработал 216 миллионов долларов.

«Выжить в Самарканде»

Премьера: 14 января.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Юлия Паршута, Вика Одинцова, Влад Топалов, Митя Фомин, Сергей Гореликов.

Зачем смотреть: новая часть масштабного реалити, в котором семь звезд и семь обычных граждан сражаются за приз в 10 миллионов рублей. Первый сезон назывался «Выжить в Дубае». Его выиграл футболист Павел Мамаев. В этот раз команды встретятся в Самарканде, одном из крупнейших городов в Узбекистане.

Одной половине участников предстоит научиться собирать юрту, стричь овец, есть рис и сухофрукты, запивая добытой ими же водой, прятаться от хищников и змей. А другая увидит богатый и роскошный Самарканд с изысканной традиционной кухней, красотой и богатством лучших отелей. За главный приз поборются певицы Назима, Юлия Паршута, модель Вика Одинцова, певцы Влад Топалов, Митя Фомин и комик Сергей Гореликов.

«Настоящий детектив»

Премьера: 14 января.

Где смотреть: HBO.

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Джоди Фостер, Кали Реис.

Зачем смотреть: продолжение хита HBO, который выходит уже 10 лет. На протяжении шести серий детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Реис) будут пытаться разгадать тайну исчезновения восьмерых ученых, пропавших с исследовательской станции на Аляске перед наступлением полярной ночи.

Главная особенность нового сезона — отсутствие Ника Пиццолатто, создателя, шоураннера и бессменного сценариста всех серий «Настоящего детектива» с первого по третий сезон. На этот раз он ограничился лишь ролью одного из исполнительных продюсеров. Теперь за сценарий и режиссуру отвечает Исса Лопес («Тигры не боятся»), которая призналась, что планирует сделать мрачного двойника первого сезона.

«Последний наемник»

Премьера: 11 января.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Лиам Нисон, Керри Кондон, Десмонд Иствуд, Конор Макнил, Шеймус О’Хара.

Зачем смотреть: действие ленты разворачивается в небольшой ирландской деревне. В центре сюжета — наемный убийца Финбар (Лиам Нисон). Устав от работы, он уходит в бессрочный отпуск, но призраки прошлого не дают ему расслабиться. Киллер вновь вспоминает свои смертоносные приемы и использует их в борьбе с тремя террористами.

Одним из продюсеров картины выступил Маркус Барметтлер, ранее работавший над фильмом «Выживший». Роли в картине также исполнили Керри Кондон («Ходячие мертвецы», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Конор Макнил («Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», «Город Эмбер: Побег»), Десмонд Иствуд («Викинги», «Нормальные люди») и другие.

Иностранные критики хвалят ленту за потрясающие ирландские пейзажи и хорошую игру актеров, особенно Нисона и Кондона.

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