Мэттью МакКонахи призвал ужесточить контроль за огнестрельным оружием Актёр МакКонахи в Белом доме призвал ужесточить контроль за огнестрельным оружием

Фото: Фото: hollywood.com

Голливудский актёр Мэттью Макконахи призвал власти ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США, дабы предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в конце мая в городе Ювалде штата Техас. Слова актёра прозвучали с трибуны Белого дома, куда его пригласил президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

Макконахи является уроженцем Ювалде. После общения с главой американского государства он в течение 20 минут выступал перед журналистами в зале для пресс-брифингов. При этом его речь полностью имела формат монолога, отвечать на вопросы актёр отказался.

Нам нужно вложить средства в оказание психологической помощи. Нам нужна безопасность в школах. Нам нужно ограничить освещение средствами массовой информации эпизодов стрельбы в США с большим числом жертв в сенсационалистском ключе, — сказал актер.

Он также отметил необходимость установления ответственного владения оружием, тщательную проверку биографии потенциального покупателя, а также призвал не продавать штурмовые винтовки AR-15 лицам моложе 21 года. Макконахи сам является владельцем огнестрельного оружия и считает, что подобные шаги нельзя считать посягательством на Вторую поправку к Конституции страны. которая гарантирует гражданам право на владение оружием.

По мнению актёра, в настоящий момент американское общество «не настолько расколото», как думали в последнее время и есть шанс добиться подвижек в решении проблемы стрельбы с тране, сопровождающейся массовыми жертвами.

Трагедия в Ювальде произошла 24 мая. 18-летний житель города Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых.Злоумышленника застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.

Трагический инцидент вызвал в США новый всплеск дебатов о необходимости ограничений на продажу и ношение оружия.

Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи решил не баллотироваться на пост губернатора своего родного штата Техас. В настоящее время звезда Голливуда решил сосредоточиться на филантропической деятельности. По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он решил избрать в настоящий момент.